Cuernavaca, Mor.- El Congreso de Morelos designó a titulares de los órganos internos de control del Colegio Electoral y del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos Estatal, así como a dos magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), una de ellas es Karla Socorro Reyes Reyes, hermana del coordinador de la bancada de Morena, Rafael Reyes Reyes.

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso conoció el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno con el nombre de nueve aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), y en votación por cédula votaron a favor de Antonio Morales Rodríguez para ocupar el cargo durante seis años con la posibilidad de ser designado por un periodo más.

Posteriormente dieron entrada al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública con una lista de tres aspirantes a ocupar la titularidad del OIC de la Secretaría Ejecutiva del SAEM y emitieron su voto aprobatorio para que sea la profesionista Dadfin Urbina Gómez, quien fungirá en el cargo por un periodo de seis años.

Finalmente aprobaron el dictamen elaborado por la Junta Política y de Gobierno con los nombres de 14 profesionistas aspirantes a ocupar el cargo de dos magistraturas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos, y tras dos rondas de votación mediante cédula resultaron designadas Karla Socorro Reyes Reyes y Clara Elizabeth Soto Castor.

Las magistradas estarán al frente de su encargo por un lapso de nueve años contados a partir de la toma de protesta de ley ocurrida esta misma tarde; el dictamen detalla que ninguna persona que haya sido nombrada persona titular de la magistratura, podrá volver a participar en el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo.

maot