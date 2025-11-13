Cuernavaca, Mor.- El Congreso de Morelos designó este jueves, por 19 votos a Fernando Blúmenkron Escobar como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), para un periodo de nueve años a partir de esta fecha; esta misma mañana rindió la protesta constitucional.

El nombramiento del nuevo Fiscal surgió de la terna enviada por la gobernadora Margarita González Saravia, tras la renuncia a la FGE Édgar Antonio Maldonado Ceballos, hoy Secretario de Gobierno estatal. La terna contenía, además, los nombres de Juan Manuel Zurita Rivera y Jorge Junior Esquivel Gutiérrez.

En la sesión ordinaria, los diputados conocieron la llegada de la terna a la Junta Política y de Gobierno (JPyG), cuyo presidente Oscar Daniel Martínez Terrazas, solicitó un receso de la sesión y convocó a reunión a los integrantes del órgano político para dictaminar el tema.

Congreso de Morelos designa a nuevo fiscal general por los siguientes 9 años (13/11/2025). Foto: Especial

A la vuelta del receso, el dictamen de la JPyG fue puesto a consideración del pleno, votado a favor como de urgente y obvia resolución, luego aprobado por el Pleno y finalmente las y los diputados designaron a Fernando Blúmenkron, por 19 votos de igual número de diputados presentes.

La designación ocurrió en votación por cédula, procedimiento que establece como mínimo la aprobación de las dos terceras partes del número de diputadas y diputados que integran la LVI Legislatura.

aov/cr