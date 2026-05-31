Los estadios no han sido los únicos escenarios para algunas de las mayores figuras del futbol internacional; y es que, a lo largo de los años han cambiado las canchas con los sets de grabación.

Películas, series y hasta telenovelas les han permitido mostrar una faceta muy distinta a la que tienen acostumbrada a la afición.

Con el Mundial a tan solo unos días de arrancar y el balón nuevamente en el centro de la conversación, vale la pena recordar a aquellos futbolistas que ya sea en breves cameos, personajes secundarios o carreras más formales se han abierto paso en el mundo del espectáculo.

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David Beckham. Construyó una de las carreras más exitosas del balompié en equipos como Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan y Paris Saint-Germain. Sin embargo, también incursionó en el cine gracias a la saga "Goal!", protagonizada por Kuno Becker.

Una vez que se retiró de las canchas, además de convertirse en empresario y caballero de la corona inglesa, el británico participó en las cintas "The Man from U.N.C.L.E." y "King Arthur: Legend of the Sword", ambas dirigidas por Guy Ritchie.

Lionel Messi. Además de ser el actual campeón del mundo con Argentina, una figura histórica del Barcelona y, para muchos, el mejor jugador del mundo; en 2023, "La Pulga" debutó como actor.

Apareció como incitado especial en la serie argentina "Los Protectores", donde se interpretó a sí mismo. Hasta el momento, esta ha sido la única aparición en pantalla del jugador.

Lionel Messi debutó como actor en serie de comedia / Foto: Especiales

Pelé. Considerado como una de las mayores leyendas del futbol, Pelé brilló con el Santos y la selección brasileña, con la que conquistó tres Copas del Mundo. Fuera de los estadios, participó en varias cintas, aunque la más recordada es "Escape a la victoria", donde compartió créditos con Sylvester Stallone, Michael Caine y Max von Sydow.

Por si fuera poco, también trabajó como guionista en la película de 1980, "Os Trombadinhas".

Ronaldinho. El máximo representante del "joga bonito" jugó en clubes como Barcelona, AC Milan, además, en 2022 se convirtió en campeón del mundo con la selección de Brasil.

Su carisma lo llevó a participar en distintos programas de televisión, documentales y a la pantalla grande. En 2018 formó parte de "Kickboxers", donde interpretó a un experto en artes marciales que ayuda a entrenar al protagonista, compartiendo escenas con Mike Tyson y Jean-Claude Van Damme.

El brasileño dio vida a un experto en artes marciales. Foto: IMDB.

Zinedine Zidane. Campeón del mundo con Francia en 1998 y referente de equipos como Juventus y Real Madrid, el exfutbolista también ha sido un rostro recurrente en las salas de cine.

En 2005, participó en "Goal!", donde se interpretó a sí mismo, y para 2008 fue parte de "Astérix en los Juegos Olímpicos", dando vida a un atleta egipcio.

Además, protagonizó "Zidane: A 21st Century Portrait", un documental experimental que siguió cada uno de sus movimientos durante un partido oficial, y que se convirtió en una obra de culto para los aficionados al futbol.

Arturo Carmona. El futbol mexicano también ha visto a futbolistas convertirse en galanes de la pantalla, y Carmona es el ejemplo perfecto. Jugó en las fuerzas básicas del club Tigres de la UANL, el Saltillo Soccer (filial de los Rayados de Monterrey) y el Atlético Morelia; pero terminó dejando el balón por las telenovelas.

Ha participado en más de 20 melodramas, como "La Vecina", "Mar de amor" y "Monteverde". Además, ha incursionado en la conducción, gracias a programas como "Hoy".

Carmona dejó las canchas por las cámaras de televisión. Foto: Instagram

Eric Cantona. Durante los años noventa, fue pieza clave de la selección francesa y del Manchester United. Apodado como "The King", el delantero ganó varios premios y reconocimientos en su carrera.

Sin embargo, una vez retirado de las canchas, Cantona se convirtió en actor, participando en numerosas películas y series, entre ellas "Elizabeth" y "Looking for Eric", cinta que llegó hasta Cannes.

Uno de sus últimos trabajos es en la serie de Netflix, "Recursos inhumanos" la cual protagonizó.

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