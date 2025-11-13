Pachuca.— El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, confirmó que fue enviado un citatorio a la senadora Carolina Viggiano, con el fin de que acuda a declarar luego de haber hecho público que posee información relacionada con el maxiproceso de la llamada Estafa Siniestra en la entidad.

El funcionario indicó: “Es una obligación de cualquier mexicano que, si tiene información sobre un delito, y más aún tratándose del maxiproceso, aporte lo que conozca. Vamos a seguir trabajando en ello, y si ella nos puede abonar o dar información de la que refirió en el podcast, eso es lo que estamos necesitando; por eso se le está citando”, subrayó.

Lo anterior se da luego de que la senadora participara en un programa digital en el que habló sobre la Estafa Siniestra e hizo diversos señalamientos. Ante ello, Fernández Hasbun señaló que, al haber realizado tales afirmaciones, se le cita a declarar con el fin de que comparta la información que dice tener.

El funcionario precisó que la comparecencia incluso puede realizarse por medios digitales, por lo que no es indispensable que la legisladora acuda de manera presencial.

Agregó que ya se giró el citatorio correspondiente y, en caso de que los señalamientos que hizo sean ciertos, dicha información podría fortalecer la investigación relacionada con el presunto desvío de 2 mil millones de pesos por parte de funcionarios de la administración de Omar Fayad, quienes habrían triangulado recursos con empresas fantasma para cometer este fraude al erario.

Fernández Hasbun también se refirió al avance de las investigaciones sobre el asesinato del alcalde de Nicolás Flores, Miguel Bahena, y señaló que la carpeta presenta progresos importantes, por lo que próximamente se podrán dar a conocer informes sobre el curso judicial del caso.

Asimismo, destacó que, para no afectar el debido proceso, no es posible revelar la totalidad de los cargos que enfrenta Johny “N.”, expresidente del DIF municipal y quién presuntamente. Sería el autor intelectual de este asesinato.

También añadió que existe una carpeta de investigación por lesiones en contra de Silvestre García, suplente de Miguel Bahena, aunque aclaró que este señalamiento no impide que asuma el cargo, pues se trata de un asunto de índole política, no judicial.

