¿Qué es la "Estafa Siniestra", red de corrupción por la que fue detenido el exalcade de Singuilucan?

El pasado 24 de octubre, fue detenido Marcos “N”, exalcalde de Singuilucan, municipio de Hidalgo, por un presunto desvío de 126 millones de pesos dentro del esquema conocido como “Estafa Siniestra”.

Por lo anterior, se le iniciaron dos carpetas de investigación por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como incumplimiento de un deber legal agravado.

¿Qué es la “Estafa Siniestra”?

De acuerdo con el Gobierno de Hidalgo, la “Estafa Siniestra” consistió en el desvío de recursos públicos estatales a través de empresas fachadas, quienes emitieron facturas por servicios y obras inexistentes.

Mediante esta red de corrupción fueron desviados más de 520 millones de pesos a través, de por lo menos, 13 municipios y dos Secretarías del gobierno de Hidalgo durante la pandemia de Covid-19.

Según informó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el esquema habría sido implementado durante la administración estatal anterior, involucrando a funcionarios de alto rango y a varios expresidentes municipales en presuntos desvíos de recursos federales.

Presuntamente, los recursos se habrían destinado a labores de sanitización de espacios públicos, adquisición de papelería, transporte y renta de maquinaria, así como al pago de sueldos eventuales, vestimenta, uniformes, gastos ceremoniales, productos de limpieza y calzado para el personal de seguridad y protección civil. No obstante, se identificó que con dichos fondos se formalizaron más de un centenar de contratos con 22 personas físicas y morales, en los cuales se detectaron diversas irregularidades.

