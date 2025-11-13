Este jueves, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra lo que llamó Grupo del Crimen Organizado Hysa y diversos establecimientos de juego en México a los que acusa de estar involucrados en el lavado de dinero para cárteles de la droga y otras actividades delictivas en México y Europa.

Identificó, además, a 10 establecimientos de juego que son “foco de preocupación” por lavado de dinero.

En EL UNIVERSAL te detallamos cuáles son los casinos que fueron sancionados en el país

Emine Casino

Este casino se describe en Instagram (@emine.casino) como “el lugar donde la emoción, la suerte y la diversión se encuentran en cada jugada” mientras que su perfil de Facebook se encuentra restringido o eliminado.

Apenas el pasado 31 de octubre se realizó en el lugar una celebración con motivo de Halloween con el nombre de “¡EMINE-WIN!”, además se encontraba en proceso de reclutamiento, de acuerdo con la página de Facebook “Reclutamiento Emine y Pranvera San Luis”

Ubicación: Avenida Félix Contreras 203, Comercial, 83449 San Luis Río Colorado, Sonora

Foto: Google Maps

Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa

No hay información disponible

Midas Casino Agua Prieta

El perfil de Facebook de este local se encuentra restringido o fue eliminado. En Instagram aparece como @midascasino.ap que cuenta con 94 seguidores sin embargo no tiene publicaciones ni foto de perfil.

Ubicación: Calle 5 avenida 21 colonia centro C.P 84270 Agua Prieta, Sonora

Foto: Google Maps

Midas Casino Los Mochis

En Facebook hay una página de este local, misma que no ha sido actualizada desde el 2021

Ubicación: Blvd Canuto Ibarra Guerrero 1048, Monferrath, 81248 Los Mochis, Sinaloa

Foto: Google Maps

Midas Casino Guamuchil

Su perfil en Facebook se encuentra restringido o eliminado y no cuenta con otra red social.

Usuarios de Google Maps señalan que es un lugar bonito, con buenos sorteos y personal carismático.

De acuerdo con medios locales, desde ayer 12 de noviembre este establecimiento cuenta con sellos oficiales de suspensión.

Ubicación: Bulevard Antonio Rosales 334, Morelos, 81460 Guamúchil, Sinaloa

Foto: Google Maps

Midas Casino Mazatlán

Descripción en Google: "Midas Casino, donde la suerte se mezcla con el lujo, creando una experiencia única para aquellos que buscan el brillo de la fortuna.

Dirección: Local T-10, Av. Reforma, Alameda, 82123 Mazatlán, Sin.

Redes sociales: Su página de FB no está disponible, en IG los encuentras como @casino_midas_mazatlan. Su última publicación fue referente al día de muertos.

Foto: Google Maps

Midas Casino Rosarito

Tanto su FB como su Ig están deshabilitados.

De acuerdo con medios locales, en el establecimiento ubicado en la plaza Villa Floresta se colocaron sellos en las puertas con la leyenda “Suspendido” con el logo de la Secretaría de Gobernación del área de la Dirección de Juegos y Sorteos.

Dirección: Blvd. Benito Juárez 2701, Echeverria, 22703 Playas de Rosarito, Baja California.

Foto: Google Maps

Palermo Casino

Redes sociales: Aparecen en Facebook como CASINO PALERMO, pero sus últimas publicaciones son del 2018. Su usuario de IG es @casinopalermonogales, pero al igual que en FB sus últimas publicaciones son del 2018.

Dirección: Blvr. Luis Donaldo Colosio, Kennedy, 84063 Heroica Nogales, Sonora

Foto: Google Maps

Skampa Casino (Villahermosa)

Su perfil de Facebook aparece eliminado o restringido, en Instagram aparecen como @skampavhsa y en su descripción se presentan como “El mejor entretenimiento de Villahermosa, seguridad, cuidado ambiental está en Skampa Casino ¡Ven y compruébalo!"

Ubicación: Perif. Carlos Pellicer Cámara, Cuadrante II, Miguel Hidalgo 2a Secc, 86127 Villahermosa, Tabasco.

Foto: Google Maps

Skampa Casino (Ensenada)

Descripción de Google: "¡Vive la emoción del juego en Ensenada! Disfruta de nuestras máquinas y entretenimiento en vivo. ¡Ven y diviértete en Skampa Casino!”

Ubicación: Gral. Agustin Sanginés, Carlos Pacheco 4, 22890 Ensenada, Baja California

Redes sociales: Su página de Facebook no está disponible y no tienen cuenta de Instagram.

Foto: Google Maps

