LA PAZ, BCS.— Una mujer fue asesinada en un ataque armado en la localidad norteña de Guerrero Negro, en Baja California Sur, confirmaron autoridades, quienes investigan los hechos.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó que abrió una investigación luego del reporte recibido cerca de las 23:00 horas del martes, en donde se advirtió de detonaciones de arma de fuego en aquella localidad del municipio de Mulegé.

El cuerpo fue localizado en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Tabasco, con lesiones producidas por disparo de arma de fuego. El área fue acordonada para permitir el procesamiento del lugar y la recolección de indicios bajo cadena de custodia.

Peritos especializados realizaron las diligencias correspondientes y los indicios fueron trasladados a los laboratorios de la PGJE para su análisis, cuyos resultados serán integrados a la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Lee también Yucatecos tienen "respiro" ante bajas temperaturas; pero viene un nuevo frente frío

La víctima fue identificada por un familiar

Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones ministeriales para dar con él o los probables responsables del ataque.

La comunidad de Guerrero Negro es una de las mayormente pobladas en el municipio norteño de Mulegé, y no ha estado exenta de enfrentamientos y homicidios registrados desde el año pasado, en una ola de violencia que autoridades atribuyen a una confrontación entre grupos dedicados al narcotráfico.

La violencia de alto impacto se ha registrado también en el municipio de Loreto, en la zona norte, donde autoridades mantienen un despliegue operativo con efectivos militares. Con todo, apenas el lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el kilómetro 2 de la carretera transpeninsular. Presentaba impactos de bala, confirmaron autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr