Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Mérida, Yucatán.- Este miércoles, los yucatecos tuvieron un respiro frente a lasque se registraron lunes y martes.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que en las primeras horas de este día, Mérida registró una temperatura máxima de 16 grados centígrados, a diferencia de ayer cuando los termómetros registraron 9 grados centígrados.

En la capital yucateca se espera una temperatura agradable, pues la máxima sólo alcanzará 26 grados centígrados.

Lee también

En el Cono Sur, en los municipios de Tekax, Oxkutzcab; en el noroeste de la entidad, en los municipios en Halachó, Maxcanú y Abalá se registraron 13 grados centígrados entre las 5 y 6 de la mañana.

Procivy informó que las se mantendrán los que resta de la semana con temperaturas frescas por la noche y al amanecer.

Lee también

Sin embargo, el lunes se espera la llegada de un nuevo a la Península de Yucatán, el cual provocará un evento de “norte” de moderado a fuerte.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan rachas de viento de 60 a 70 km/h en la zona costera, así como oleaje elevado de entre 1.5 y 4 metros de altura, además de lluvias de diversa intensidad y un nuevo descenso en las temperaturas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]