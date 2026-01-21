Mérida, Yucatán.- Este miércoles, los yucatecos tuvieron un respiro frente a las bajas temperaturas que se registraron lunes y martes.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que en las primeras horas de este día, Mérida registró una temperatura máxima de 16 grados centígrados, a diferencia de ayer cuando los termómetros registraron 9 grados centígrados.

En la capital yucateca se espera una temperatura agradable, pues la máxima sólo alcanzará 26 grados centígrados.

En el Cono Sur, en los municipios de Tekax, Oxkutzcab; en el noroeste de la entidad, en los municipios en Halachó, Maxcanú y Abalá se registraron 13 grados centígrados entre las 5 y 6 de la mañana.

Procivy informó que las condiciones climáticas se mantendrán los que resta de la semana con temperaturas frescas por la noche y al amanecer.

Sin embargo, el lunes se espera la llegada de un nuevo frente frío a la Península de Yucatán, el cual provocará un evento de “norte” de moderado a fuerte.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan rachas de viento de 60 a 70 km/h en la zona costera, así como oleaje elevado de entre 1.5 y 4 metros de altura, además de lluvias de diversa intensidad y un nuevo descenso en las temperaturas.

