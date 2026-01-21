Más Información

Mérida, Yucatán.- Ante la alerta sanitaria por a nivel nacional, el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Carlos Castro Sansores, señaló que la falta de efectividad de las campañas de vacunación en años anteriores permitió la propagación del virus.

Y aunque Yucatán, a nivel nacional, se ubica en el lugar 28 con dos casos confirmados en mayo y diciembre del año pasado, el académico llamó a , sobre todo a los niños y adultos en situación de riesgo.

Hay que señalar que el Gobierno Federal reconoció que la interrupción y el rezago en los , durante el sexenio pasado, generó una población susceptible al sarampión, principalmente niñas y niños, que no recibieron la vacuna triple viral (SRP) en tiempo y forma.

“Hoy, más del 90% de los contagios corresponde a personas no vacunadas o con esquemas incompletos; por ello, en Yucatán no debemos bajar la guardia y estar alertas ante la enfermedad y completar el esquema de vacunación”, manifestó el académico.

Castro Sansores recalcó que esta situación es consecuencia de periodos en los que no se logró una cobertura adecuada de inmunización, por lo que los efectos negativos se reflejan actualmente en distintos puntos del país.

