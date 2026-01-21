Ciudad Juárez.- Un hombre fue detenido y se destruyó un campamento en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

El detenido fue identificado como Luis Martín V. N., de 23 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego larga y diversos cartuchos útiles, en dicho municipio.

Los hechos ocurrieron en las cercanías de la localidad Cerro Solo, cuando personal de la SSPE realizaba patrullajes aéreos mediante el uso del helicóptero Bell 407, detectando lo que parecía un campamento improvisado, en el cual se avistaron civiles armados, situación que motivó la intervención terrestre inmediata.

Objetos asegurados durante la destrucción de campamento armado (21/01/2026). Foto: Especial

Los agentes estatales localizaron a un sujeto que, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga; sin embargo, fue alcanzado y asegurado de manera inmediata.

Durante la revisión, se constató que el hombre portaba un arma de fuego larga tipo fusil calibre 7.62x39 mm, cinco cargadores, un total de 588 cartuchos útiles, así como un chaleco táctico.

Derivado de la detención, la célula interinstitucional (BOI) conformada por Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegó un operativo de rastreo e investigación en la zona, además de llevar a cabo la inhabilitación del presunto campamento.

