Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Ciudad Juárez.- Un hombre fue detenido y se en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

El detenido fue identificado como Luis Martín V. N., de 23 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego larga y diversos cartuchos útiles, en dicho municipio.

Los hechos ocurrieron en las cercanías de la localidad Cerro Solo, cuando personal de la SSPE realizaba patrullajes aéreos mediante el uso del helicóptero Bell 407, detectando lo que parecía un , en el cual se avistaron civiles armados, situación que motivó la intervención terrestre inmediata.

Lee también

Objetos asegurados durante la destrucción de campamento armado (21/01/2026). Foto: Especial
Objetos asegurados durante la destrucción de campamento armado (21/01/2026). Foto: Especial

Los agentes estatales localizaron a un sujeto que, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga; sin embargo, fue alcanzado y asegurado de manera inmediata.

Durante la revisión, se constató que el hombre larga tipo fusil calibre 7.62x39 mm, cinco cargadores, un total de 588 cartuchos útiles, así como un chaleco táctico.

Derivado de la detención, la célula interinstitucional (BOI) conformada por Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegó un operativo de rastreo e investigación en la zona, además de llevar a cabo la inhabilitación del presunto campamento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]