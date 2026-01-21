Monterrey, Nuevo León. - La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró que el catedrático colombiano de la IBERO Puebla no presentaba fracturas en las costillas ni otra lesión, al momento de ser localizado en un anexo del municipio de Juárez.

Tras las declaraciones de Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien aseguró que personal de la Guardia Nacional lo había golpeado y provocado la fractura de tres costillas, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el fiscal del estado, Javier Flores, señaló que dichas lesiones no se encontraron en el examen realizado por el médico legista de la Fiscalía.

“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía, aparentemente no existían las lesiones que él refiere de las costillas.

Lee también Fiscalía de Coahuila descarta homicidio en muerte de joven detenido en bar de Torreón; investigación sigue abierta

En la carpeta de nosotros no existe en un dictamen previo esas lesiones. Creo que también existe un dictamen de Apodaca”, señaló el funcionario.

Flores aclaró que el dictamen pericial fue entregado a la Fiscalía General de la República.

“Se practica un examen físico cuando es localizado, en las oficinas de no localizados y en el dictamen previo eso aparece, si él refiere la existencia de un tipo de lesiones debe tener las constancias que así lo acrediten”, dijo.

El fiscal mencionó que la investigación continúa en curso para esclarecer la presunta participación de la policía de Apodaca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov