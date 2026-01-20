Sarampión en México: cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio; aquí te explicamos

El sarampión vuelve a captar la atención de las autoridades sanitarias en México ante el incremento sostenido de casos detectados en distintos estados del país.

De acuerdo con los registros oficiales, el brote de sarampión se originó en febrero de 2025 a partir de casos importados. Hasta el pasado 18 de enero, el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática notificó 7 mil 131 casos confirmados en México.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El mismo informe reporta 24 defunciones asociadas al sarampión. De este total, 21 muertes ocurrieron en el estado de Chihuahua, mientras que una defunción se registró en Jalisco.

En cuanto a la distribución por edad, el mayor número de contagios de sarampión se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 1 mil 089 casos confirmados. El segundo grupo con mayor incidencia corresponde a menores de 5 a 9 años, con 830 casos.

Sarampión en México. Foto: Especial

Ante este escenario, y con el objetivo de reducir la transmisión del virus, el Gobierno de México anunció el refuerzo de la vacunación contra el sarampión en puntos de alta movilidad poblacional, como aeropuertos y centrales de autobuses.

¿Qué es el sarampión?

Según la Secretaría de Salud, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotitas de saliva expulsadas al toser o estornudar. El contagio del sarampión ocurre con mayor facilidad en espacios cerrados o cuando existe contacto cercano entre personas.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Entre los principales síntomas del sarampión se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

La falta de atención médica oportuna puede provocar complicaciones graves, especialmente en población infantil y en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Formas de prevenir el sarampión

La vacunación contra el sarampión es la principal medida de prevención. Contar con esquemas completos de vacunación permite disminuir la circulación del virus y evitar la aparición de brotes epidemiológicos.

En México, se aplican dos tipos de vacunas contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP) , incluida en el esquema de vacunación infantil

, incluida en el Vacuna doble viral (SR), dirigida a adolescentes y adultos

La vacunación contra el sarampión es la principal medida de prevención. Foto: Especial

¿Quiénes deben y no deben recibir la vacuna contra el sarampión?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que la vacuna no debe aplicarse en los siguientes casos:

Reacción anafiláctica previa a la vacuna triple viral o a alguno de sus componentes

previa a la o a alguno de sus componentes Alergia a la neomicina

Niñas y niños con fiebre

Mujeres embarazadas o con planes de embarazo dentro de los tres meses posteriores a la aplicación

Por el contrario, se recomienda la vacunación contra el sarampión en:

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Personas de 10 a 49 años sin esquemas completos de vacunación

sin esquemas completos de vacunación Menores en contacto con mujeres embarazadas

Personas en periodo de lactancia

Casos de enfermedades leves como febrícula, diarrea o infecciones respiratorias

como febrícula, diarrea o infecciones respiratorias Personas con desnutrición

