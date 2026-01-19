Tlaxcala, Tlax.- Tras reportar un brote de sarampión con dos casos positivos y al menos 70 sospechosos, el Gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Salud (Sesa), implementó restricciones sanitarias para espacios públicos y privados a fin de contener la propagación de la enfermedad viral.

A partir de esta semana, es obligatorio el uso correcto de cubrebocas en todas las escuelas públicas y privadas, así como en centros comerciales; además del lavado de manos constante.

La Secretaría de Salud exhortó a la población que presente síntomas de la enfermedad, los cuales son similares a una gripe acompañada de fiebre y salpullido, a aislarse de manera voluntaria y acudir a los servicios médicos.

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio, informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), confirmó dos casos positivos de sarampión. El primero de ellos se trata de un caso importado de un hombre de 31 años de edad que aparentemente contrajo el virus en su centro de trabajo en la Ciudad de México, luego solicitó un traslado a Puebla y de ahí, al presentar síntomas de la enfermedad, se trasladó a su lugar de origen en la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, en Tetla, Tlaxcala.

El segundo caso fue confirmado en una niña de seis años, quien tuvo contacto con el primer paciente, el cual fue su fuente de contacto. Debido a que la menor de edad acudía a la escuela antes de presentar síntomas, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) y la Sesa, suspendieron actividades en la institución educativa.

Zamudio detalló que el primer paciente tuvo contacto con al menos 20 personas durante su estancia en Puebla, luego con 40 personas más ya en Tlaxcala; es decir, que se estima que al menos 70 personas estarían en riesgo de contraer el virus y desarrollar la enfermedad del sarampión.

"Esto lo consideramos un brote, así se llama epidemiológicamente, hablando, es un brote de sarampión", apuntó.

Explicó que lo anterior se debe a que la tasa de contagio del sarampión es de 1 a 19, que significa que una sola persona puede contagiar a 19 más."Es muy alta la tasa de contagio", puntualizó el funcionario al hacer una comparación con el virus de la Covid-19, que es de uno a 9.

"El riesgo de contagio por los 20 contactos en Puebla, en San Martín Texmelucan, más 40 en el estado de Tlaxcala; tenemos un total de 70 personas en riesgo de tener sarampión", acotó.

Por tanto, además de las restricciones sanitarias, la Secretaría de Salud inició una estricta campaña de vacunación para toda la población en general, ya que tanto niños como adultos son vulnerables a contraer el virus que provoca el sarampión con mayor riesgo sino cuentan con el cuadro completo de vacunación.

