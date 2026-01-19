Más Información

"Fui orillado a una situación de calle"; académico de la Ibero Puebla da detalles de su desaparición

"Fui orillado a una situación de calle"; académico de la Ibero Puebla da detalles de su desaparición

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato y envía el video por error a su madre; es detenido en Milpa Alta

Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato y envía el video por error a su madre; es detenido en Milpa Alta

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Desmantelan taller clandestino donde falsificaban uniformes e insignias militares en Veracruz; aseguran chalecos y maquinaria

Desmantelan taller clandestino donde falsificaban uniformes e insignias militares en Veracruz; aseguran chalecos y maquinaria

Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad Pública y el fiscal general, Miguel Ángel Urrutia y Fernando Blumenkron, respectivamente, afirmaron que hay avances sustanciales para esclarecer el crimen del el jueves pasado, junto con otro de sus compañeros que logró sobrevivir.

“Este lamentable hecho va a ser esclarecido en su totalidad; ya se tienen avances con la persona presuntamente involucrada y habrá detenciones pronto”, dijo el jefe policiaco.

El jueves pasado dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía estatal realizaban una investigación en la colonia La Rosa Campestre, en el municipio de Jiutepec, cuando fueron . Uno de ellos falleció y otro sobrevivió pero se encuentra grave.

Lee también

Urrutia dijo que se tienen datos concretos sobre los autores materiales y adelantó que pronto habrá detenciones.

De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Seguridad en Morelos, la zona donde los agentes ministeriales fueron acribillados esta bajo el control de la célula delictiva “Los Linos”, cuya influencia pasa a Cuernavaca y al municipio de Yautepec, contiguo a Jiutepec.

Sobre cualquier relación del o los autores materiales con la célula delictiva, el jefe policiaco pidió prudencia y esperar las detenciones.

Lee también

“Lo que sí es un hecho es que se han dado operativos conjuntos las últimas 72 horas en la zona de Jiutepec con detenciones importantes. La fiscalía ya dará cuenta en las próximas horas. Hay que ver que en algunos casos se amplió el plazo legal para estas detenciones”, dijo el secretario.

El fiscal general Fernando Blumenkron declaró por su parte que avanzan las investigaciones pero por la secrecía y el sigilo de la información se reservaba más datos.

“Hay foto de presunto”, preguntaron.

“Tenemos también la reserva del caso, pero bueno, hay videos y fotografías que estamos analizando”, admitió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]