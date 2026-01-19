Más Información
Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad Pública y el fiscal general, Miguel Ángel Urrutia y Fernando Blumenkron, respectivamente, afirmaron que hay avances sustanciales para esclarecer el crimen del agente ministerial acribillado el jueves pasado, junto con otro de sus compañeros que logró sobrevivir.
“Este lamentable hecho va a ser esclarecido en su totalidad; ya se tienen avances con la persona presuntamente involucrada y habrá detenciones pronto”, dijo el jefe policiaco.
El jueves pasado dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía estatal realizaban una investigación en la colonia La Rosa Campestre, en el municipio de Jiutepec, cuando fueron atacados a balazos. Uno de ellos falleció y otro sobrevivió pero se encuentra grave.
Urrutia dijo que se tienen datos concretos sobre los autores materiales y adelantó que pronto habrá detenciones.
De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Seguridad en Morelos, la zona donde los agentes ministeriales fueron acribillados esta bajo el control de la célula delictiva “Los Linos”, cuya influencia pasa a Cuernavaca y al municipio de Yautepec, contiguo a Jiutepec.
Sobre cualquier relación del o los autores materiales con la célula delictiva, el jefe policiaco pidió prudencia y esperar las detenciones.
“Lo que sí es un hecho es que se han dado operativos conjuntos las últimas 72 horas en la zona de Jiutepec con detenciones importantes. La fiscalía ya dará cuenta en las próximas horas. Hay que ver que en algunos casos se amplió el plazo legal para estas detenciones”, dijo el secretario.
El fiscal general Fernando Blumenkron declaró por su parte que avanzan las investigaciones pero por la secrecía y el sigilo de la información se reservaba más datos.
“Hay foto de presunto”, preguntaron.
“Tenemos también la reserva del caso, pero bueno, hay videos y fotografías que estamos analizando”, admitió.
