Ciudad Victoria.- Con fotografías de su hija, mantas, y cartulinas, la señora Elizabeth Roses Ramírez se manifestó hoy de forma pacífica, en las escalinatas de palacio de Gobierno del Estado, para exigir justicia para su hija Karla, quien el 19 de septiembre del 2024 fue asesinada por su exnovio en la ciudad de Altamira.

“Karla era una adolescente de 14 años que fue ultimada el día 19 de septiembre en la madrugada (del 2024), por su e novio, el cual le propinó 43 puñaladas con arma blanca, las cuales le quitaron la vida”, explicó la señora Elizabeth.

Han transcurrido un año y cuatro meses, tiempo en el cual no se ha cansado de exigir justicia, apoyada también por colectivos feministas.

Según las investigaciones, en aquel entonces Karla estaba en primer grado del Colegio de Bachilleres, cuando fue atacada en una brecha cerca del fraccionamiento Jardines de Arboledas.

Como probable responsable de la muerte de la adolescente fue detenido su exnovio, Xabiany “G”, quien fue vinculado a proceso por un juez, el 24 de septiembre del 2024, por el delito de feminicidio.

De entonces a la fecha, la madre de la víctima afirmó que se han registrado dilataciones, “en cuestiones que él no se presentaba porque se había caído, y ciertas cosas de esa manera. Pero el 4 de diciembre pasado concluyó la etapa intermedia y ya fuimos notificados para la apertura de juicio oral que será el próximo 30 de enero, en Altamira, Tamaulipas”, detalló.

Reiteró que, lo que buscan es una sentencia máxima de 60 años de prisión y por ello alzan la voz, para exigir justicia.

Y añadió: “El agresor está detenido, está vinculado bajo proceso, y pues esperamos tener ese juicio transparente, no queremos dejar ninguna ventana que de acceso a la impunidad y a la corrupción”.

