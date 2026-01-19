Más Información
Culiacán, Sin.- Una civil herido y otro detenido, es el primer reporte de un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Policía Estatal Preventiva, en la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, en donde elementos de seguridad amagaron a un periodista e intentaron obligarlo a borrar los videos captados.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que bloquearon uno de los carriles de dicha carretera, muy cerca del entronque de la carretera, conocida como “La Veinte”, solo dejaron un carril.
Uno de los periodistas que se desplazaba en un vehículo con rotulación del medio que labora en la capital del estado, al ser detectado que tomaba videos, fue interceptado por agentes estatales que intentaron bajarlo de la unidad, pero no lograron ya que tenía el cinturón puesto y luego le exigieron entregar su celular para borrar las imágenes.
Al no lograr su objetivo, los elementos de seguridad delimitaron con patrullas la zona donde quedó un vehículo, presuntamente con una persona herida a bordo y un civil detenido, sin que se tengan mayores detalles del suceso.
