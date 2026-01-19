El cuerpo de una mujer, con las manos atadas y dispararos de arma de fuego calibre 9 mm, fue abandonado en las inmediaciones del penal de mediana seguridad, El Amate, en el municipio de Cintalapa.

Fuentes oficiales informaron que la mujer, que no ha sido identificada, tenía las manos atadas y fue abandonda "sobre la vía pública" y a un lado, se hallaron tres casquillos calibre 9 mm.

El cuerpo de encontraba cerca de la carretera Panamericana, en el ejido Lázaro Cárdenas, de Cintalapa, que es donde se ubica el penal.

Hasta el lugar donde estaba el cuerpo, llegaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público.

El cuerpo de la mujer, que tenía un disparo a la altura del pómulo derecho, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en el municipio de Cintalapa.

El domingo, presuntos criminales y elementos de fuerzas de seguridad, se enfrentaron en el municipio de Arriaga, donde un hombre fue abatido.

