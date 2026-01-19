Más Información

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

El cuerpo de una mujer, con las manos atadas y dispararos de arma de fuego calibre 9 mm, fue abandonado en las inmediaciones del penal de mediana seguridad, El Amate, en el municipio de Cintalapa.

Fuentes oficiales informaron que la mujer, que no ha sido identificada, tenía las manos atadas y fue abandonda "sobre la vía pública" y a un lado, se hallaron tres casquillos calibre 9 mm.

El cuerpo de encontraba cerca de la carretera Panamericana, en el ejido Lázaro Cárdenas, de Cintalapa, que es donde se ubica el penal.

Hasta el lugar donde estaba el cuerpo, llegaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público.

El cuerpo de la mujer, que tenía un disparo a la altura del pómulo derecho, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en el municipio de Cintalapa.

El domingo, presuntos criminales y elementos de fuerzas de seguridad, se enfrentaron en el municipio de Arriaga, donde un hombre fue abatido.

