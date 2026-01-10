Más Información

Michoacán.- Una serie ataques armados perpetrados la madrugada de este sábado, en los , Michoacán, dejan un saldo preliminar de dos policías y tres civiles muertos, respectivamente.

A las 3:30 horas, las autoridades recibieron una llamada en los números de emergencia en la que eran alertados del ataque armado de una célula criminal en contra de personal de la Policía Municipal de Zamora.

La ofensiva perpetrada sobre la calle Corregidora de la colonia Jardines de Catedral resultó en la muerte de dos elementos policiales y uno más lesionado, a bordo de su patrulla.

El oficial herido fue trasladado a un hospital de esa ciudad ubicada en los límites con el estado de Jalisco, mientras que los cuerpos de sus compañeros fueron llevados al Servicio Médico Forense.

Minutos más tarde, autoridades de otro michoacano reportaron en Puruándiro una serie de ataques armados que, hasta este momento, han dejado preliminarmente, tres personas asesinadas a tiros y una mujer lesionada de gravedad.

