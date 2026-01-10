Más Información
Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención
México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto
Michoacán.- Una serie ataques armados perpetrados la madrugada de este sábado, en los municipios de Zamora y Puruándiro, Michoacán, dejan un saldo preliminar de dos policías y tres civiles muertos, respectivamente.
A las 3:30 horas, las autoridades recibieron una llamada en los números de emergencia en la que eran alertados del ataque armado de una célula criminal en contra de personal de la Policía Municipal de Zamora.
La ofensiva perpetrada sobre la calle Corregidora de la colonia Jardines de Catedral resultó en la muerte de dos elementos policiales y uno más lesionado, a bordo de su patrulla.
Lee también Cae Carlos G, alias “La Rana”; está acusado de doble violación en Hospital Infantil de Ciudad Victoria, Tamaulipas
El oficial herido fue trasladado a un hospital de esa ciudad ubicada en los límites con el estado de Jalisco, mientras que los cuerpos de sus compañeros fueron llevados al Servicio Médico Forense.
Minutos más tarde, autoridades de otro michoacano reportaron en Puruándiro una serie de ataques armados que, hasta este momento, han dejado preliminarmente, tres personas asesinadas a tiros y una mujer lesionada de gravedad.
Cateo deja al descubierto red de comunicación al interior del penal de Pachuca, Hidalgo; presuntamente realizaban extorsiones y narcomenudeo
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]