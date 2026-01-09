Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue detenida este viernes por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán, por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo.

Según el Registro Nacional de Detención, la mujer fue detenida en la colonia centro del municipio de Uruapan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr