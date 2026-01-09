Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de , Grecia Quiroz, fue detenida este viernes por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán, por su presunta implicación en el asesinato de .

Según el Registro Nacional de Detención, la mujer fue detenida en la colonia centro del municipio de .

