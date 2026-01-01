Hermosillo. - En Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego durante los festejos de Año Nuevo a pesar de que las autoridades reiteraron que disparar al aire es un delito grave.

El inicio del 2026 estuvo marcado por el temor y la incertidumbre pese a las campañas oficiales para inhibir estas conductas.

En Nogales, los primeros minutos del año estuvieron acompañados por ráfagas de disparos en diversas zonas de la ciudad, entre ellas las colonias Buenos Aires, Fundo Legal y Brisa.

Vecinos reportaron impactos de proyectiles en techos, ventanas y estructuras de viviendas, generando pánico entre las familias.

Aunque hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas, los daños materiales evidenciaron el riesgo latente.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió en la colonia Buenos Aires, donde una bala perdida perforó el techo de una vivienda y cayó dentro del domicilio, quedando a escasos centímetros de un bebé de aproximadamente cinco meses de edad.

El hecho provocó momentos de angustia entre los habitantes del sector, quienes exigieron mayor vigilancia y acciones contundentes por parte de las autoridades.

Situaciones similares se registraron en Cajeme. En el fraccionamiento Posadas del Sol, en Ciudad Obregón, una bala perdida rompió el vidrio de una vivienda durante la celebración.

La afectada, Berenice Ruiz, relató en redes sociales que el estruendo del cristal los alertó y que, por fortuna, nadie se encontraba cerca de la ventana en ese momento. También señaló que se escucharon detonaciones de arma de fuego y pirotecnia, a pesar de las prohibiciones vigentes.

Reportes ciudadanos dieron cuenta de hechos semejantes en San Luis Río Colorado y en otras colonias de Nogales, donde proyectiles cayeron en patios, mesas y techos, poniendo en peligro a personas inocentes.

Todo esto pasó pese a la advertencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora que realizar disparos al aire no es una forma de celebrar, sino una conducta delictiva.

De acuerdo con el Código Penal estatal, este delito se castiga con penas de cinco a ocho años de prisión y multas económicas, sanciones que pueden aumentar hasta nueve años cuando los hechos ocurren en días festivos, eventos públicos o bajo el influjo de alcohol o drogas.

La FGJE exhortó a la ciudadanía a no normalizar estas prácticas y a denunciar de inmediato cualquier detonación de arma de fuego a los números de emergencia 911 y 089. “Prevenir es responsabilidad de todas y todos; la ley se aplica para proteger la vida”, subrayaron las autoridades.

Al momento, no hay reportes de personas heridas.

