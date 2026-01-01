Más Información
En una velada artística a las orillas de las playas del Pacífico, en el malecón de Mazatlán, más de cuarenta mil personas, entre residentes y turistas locales, nacionales y extranjeros, festejaron el inicio del nuevo año 2026.
Las autoridades del puerto expusieron que esta velada de música, convivencia y de un ambiente festivo confirmó que la ciudad de Mazatlán es uno de los destinos más seguros, hospitalarios y llenos de vida.
El cantante Roberto Junior y su Banddeño fue el encargado de amenizar los festejos para recibir el nuevo año en la zona del malecón, conocida como la zona de las letras, donde los turistas pueden tomarse fotografías.
Como parte de la velada artística que se ofreció a los residentes y turistas, como parte de los festejos del recibimiento del nuevo año, se incluyó juegos pirotécnicos y un espectáculo con drones.
La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, anunció que seguirá promoviendo actividades que fomenten la unión familiar, el sano entretenimiento y mostrar los sitios atractivos para los visitantes nacionales y extranjeros.
alm
