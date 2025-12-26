Durante los festejos de Nochebuena, en la ciudad de Mazatlán se registro un fuerte incendio en un inmueble tras la explosión de un artefacto de pirotecnia en su interior.

Los cuerpos de emergencia y de bomberos tuvieron que actuar con rapidez para evitar que el fuego se propagara a casas cercanas.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas sobre una explosión en el inmueble que era habitado y una de sus secciones usada como abarrote, por lo que se movilizaron bomberos y la Cruz Roja.

Al llegar al lugar, fueron notificados que un artefacto de pirotecnia potente entró a la sección de la cocina y detonó generando un incendio muy fuerte, sin que se reportaran personas lesionadas, solo daños a una parte de la vivienda ya que el fuego pudo ser controlado.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables del artefacto de pirotecnia, cuya venta esta prohibida.

Se sabe que en la colonia Mazatlán, del municipio con el mismo nombre, eran varias las personas que jugaron con estos artefactos elaborados a base de pólvora.

Pirotecnia. Foto: Especial

Registran al menos 4 incidentes con detonaciones de pirotecnia

También el sector salud informó que en los festejos navideños, en distintos municipios se registraron cuatro accidentes con detonaciones de pirotecnia, dos de las víctimas presentaron lesiones graves, uno perdió tres dedos de una mano y otro presentó heridas en una mejilla por lo que va a requerir cirugía.

Un primer reporte de personas heridas por jugar con artefactos elaborados con pólvora se registró en el municipio de Guasave, donde un menor de 15 años de edad fue ingresado a un hospital al presentar lesiones y leves quemaduras.

Poco después, en este mismo municipio un hombre de 33 años de edad, cuya identidad no se dio a conocer, fue auxiliado por personal médico, ya que por la explosión de un artefacto de pirotecnia perdió tres dedos de una mano.

En el municipio de Navolato se presentó otro accidente por maniobrar artefactos elaborados con pólvora, se trata de un niño de 12 años de edad, el cual presentó lesiones y leves quemaduras al explotarle muy cerca uno de esos artículos.

La cuarta víctima de la pirotecnia es un adolescente de 17 años de edad a quien en una de las colonias de la capital del estado le explotó un artefacto muy cerca del rostro, por lo que presentó lesiones graves que van a requerir un tratamiento especializado de cirugía estética.

