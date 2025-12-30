Un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad federales y estatales permitió el aseguramiento de más de 400 kilogramos de cocaína en la región de Caborca, así como la detención de una persona, informó el Gobierno del Estado de Sonora.

De acuerdo con información oficial, la acción fue resultado de la estrategia de seguridad impulsada por la Mesa Estatal de Seguridad.

El decomiso se realizó sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca–Sonoyta, durante labores de vigilancia e inspección.

Narcóticos asegurados de tráiler en Sonora (30/12/2025). Foto: Especial

El aseguramiento estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la 45 Zona Militar, quienes interceptaron un tractocamión marca Kenworth, color blanco, con dos remolques tipo caja refrigerada.

En su interior localizaron 400 paquetes de cocaína, ocultos entre cajas de pescado congelado empacado al alto vacío.

Como resultado del operativo, fue detenido el conductor de la unidad, identificado como Jared Antonio “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su posible vínculo con una red de tráfico de drogas que opera en la región.

Droga asegurada y detenido en Sonora (30/12/2025). Foto: Especial

Las autoridades señalaron que la droga tenía como ruta de traslado Chihuahua–Tijuana.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que este decomiso refleja los avances de la estrategia de seguridad implementada en la entidad. “Gracias al trabajo conjunto entre fuerzas federales y estatales, seguimos obteniendo resultados que evitan que sustancias ilícitas lleguen a nuestras calles y pongan en riesgo a nuestra juventud”, expresó.

Las autoridades estatales y federales reiteraron su compromiso de mantener acciones permanentes y coordinadas para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en todo el territorio sonorense, especialmente en zonas estratégicas como la región de Caborca.

