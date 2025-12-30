Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Culiacán, Sin.- En un camino de terracería que comunica las comunidades de La Sinaloa y la Michoacana, en el municipio de Navolato fueron encontrado los atados de pies y manos, con huellas de tortura, disparos y el rostro cubierto

Los primeros datos de este establecen que en forma preliminar, las victimas fueron identificadas con los nombres de Agustín Antonio “N” de 22 años de edad y José María “N” de 23 años, ambos con domicilios distintos.

Lee también

Hallan dos cuerpos en brecha de Navolato (30/12/2025). Foto: Especial
Hallan dos cuerpos en brecha de Navolato (30/12/2025). Foto: Especial

En las líneas de emergencia entraron varias llamadas anónimas para reportar que en un camino de terracería, habían sido abandonados los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban huellas de golpes e .

A simple vista, el personal de la policía municipal de Navolato observó que ambas víctimas, se encontraban atadas de pies y manos, con sus rostros cuerpos, huellas de tortura e impactos de bala, por lo que notificaron del hallazgo a los peritos de la Fiscalía General del Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]