Culiacán, Sin.- En un camino de terracería que comunica las comunidades de La Sinaloa y la Michoacana, en el municipio de Navolato fueron encontrado los cuerpos de dos hombres atados de pies y manos, con huellas de tortura, disparos y el rostro cubierto

Los primeros datos de este doble homicidio establecen que en forma preliminar, las victimas fueron identificadas con los nombres de Agustín Antonio “N” de 22 años de edad y José María “N” de 23 años, ambos con domicilios distintos.

Hallan dos cuerpos en brecha de Navolato (30/12/2025). Foto: Especial

En las líneas de emergencia entraron varias llamadas anónimas para reportar que en un camino de terracería, habían sido abandonados los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban huellas de golpes e impactos de bala.

A simple vista, el personal de la policía municipal de Navolato observó que ambas víctimas, se encontraban atadas de pies y manos, con sus rostros cuerpos, huellas de tortura e impactos de bala, por lo que notificaron del hallazgo a los peritos de la Fiscalía General del Estado.

