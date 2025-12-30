El periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto, quien viajaba a bordo en compañía de su pareja en el Tren Interoceánico que se descarriló la mañana del domingo en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue velado en la vivienda que era de sus abuelos en el municipio de Matías Romero Avendaño.

La misa está prevista a realizarse a las cuatro de la tarde de hoy y a las cinco será el inicio del cortejo fúnebre para su entierro.

Lee también Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

En el servicio fúnebre, compañeros periodistas rindieron guardia de honor en su memoria y como reconocimiento a su trayectoria.

Su tío Ares Edgardo Jiménez del Toro expresó que consideraba a Israel Gallegos como su hijo, pues lo cuidó desde pequeño; recordó que el periodista oaxaqueño vivía en la Ciudad de México, pero lo convencieron de regresar a Oaxaca por situaciones complicadas en la capital del país.

Lee también Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Israel Gallegos viajaba en compañía de su esposa, hasta donde ha informado la familia, con el objetivo de vacacionar.

Su esposa Karen Leyva continúa hospitalizada, pero se encuentra estable y con un diagnóstico favorable por parte del equipo médico que le brinda atención, informó el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl