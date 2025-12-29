El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que el retraso en la entrega de los cuerpos de las personas que fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico a sus familiares se debe a que deben seguirse un protocolo necesario para las investigaciones.

Hasta ahora, dijo, ya se entregó el cuerpo de la niña de nueve años de edad y que era originaria de Comitancillo, población de la región del Istmo de Tehuantepec.

"En el caso de los cuerpos, yo quisiera ser muy puntual. Hay un protocolo de ley. Nosotros qué más quisiéramos que pudiera que las familias estén con sus seres queridos; pero hay planteamientos de orden jurídico, de investigaciones que requieren también un protocolo por parte de la Fiscalía General de la República, quien trasladó peritos, y de la Fiscalía del Estado, quien realizó los levantamientos".

Romero López adelantó que en las próximas horas se estarán entregando otros cuerpos a sus familiares y algunos de ellos a Mexicali, Baja California, y a los estados de Veracruz, Guanajuato y Zacatecas.

"Vamos a avanzar y con el protocolo considero que, si está lista la funeraria... Se ha acompañado por parte del gobierno del estado también con los gastos funerarios y en cuidar a las familias sobrevivientes, apoyarlas y darles todo el respaldo que requieren en este momento tan triste para el pueblo", dijo.

El funcionario también mencionó que las personas lesionadas fueron trasladadas a más de 11 hospitales del estado.

