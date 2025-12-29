Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan; era comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que el retraso en la de las personas que fallecieron en el descarrilamiento del a sus familiares se debe a que deben seguirse un protocolo necesario para las investigaciones.

Hasta ahora, dijo, ya se entregó el cuerpo de la niña de nueve años de edad y que era originaria de Comitancillo, población de la región del Istmo de Tehuantepec.

"En el caso de los cuerpos, yo quisiera ser muy puntual. Hay un protocolo de ley. Nosotros qué más quisiéramos que pudiera que las familias estén con sus seres queridos; pero hay planteamientos de orden jurídico, de investigaciones que requieren también un protocolo por parte de la Fiscalía General de la República, quien trasladó peritos, y de la Fiscalía del Estado, quien realizó los levantamientos".

Romero López adelantó que en las próximas horas se estarán entregando otros cuerpos a sus familiares y algunos de ellos a Mexicali, Baja California, y a los estados de Veracruz, Guanajuato y Zacatecas.

"Vamos a avanzar y con el protocolo considero que, si está lista la funeraria... Se ha acompañado por parte del gobierno del estado también con los gastos funerarios y en cuidar a las familias sobrevivientes, apoyarlas y darles todo el respaldo que requieren en este momento tan triste para el pueblo", dijo.

El funcionario también mencionó que las fueron trasladadas a más de 11 hospitales del estado.

aov

