El domingo 28 de diciembre un tren que atravesaba el se descarriló, provocando la muerte de 13 pasajeros y dejando al menos 30 heridos, entre ellos varios menores de edad que viajaban con sus familiares.

El hecho causó consternación en México, pues fue una de las obras más catapultadas en el sexenio anterior, incluso calificada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los 10 proyectos “”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que acudiría a Oaxaca, lugar donde ocurrió el incidente, para hablar con las familias de las víctimas, por lo que este lunes ya se encuentra en el lugar de los hechos.

A dos años de la inauguración del proyecto y a un día del descarrilamiento del Tren Interoceánico, esto es lo que sabemos del accidente:

Anatomía del Tren Interoceánico

La obra marcó la historia de los proyectos ferrocarriles en el país, pues fue uno de los proyectos más mencionados desde el sexenio anterior.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el objetivo de este medio de transporte es facilitar el comercio global y transformar las condiciones de vida de las familias del sureste de México.

El Tren Interoceánico recorre tres líneas estratégicas:

  • Línea Z (Coatzacoalcos-Salina Cruz): 308 km, con servicio de carga y pasajeros desde diciembre de 2023.
  • Línea FA (Coatzacoalcos-Palenque): 330 km, con servicio de carga y pasajeros desde septiembre de 2024.
  • La Línea K (Ixtepec-Puerto Chiapas): 459 km, actualmente en rehabilitación.

Este transporte tiene clase turista y ejecutiva con capacidad para trasladar hasta 400 pasajeros; en la turista, los vagones tienen aire acondicionado, enchufes, baño, espacio para maletas y cada hilera es de cuatro asientos; en la ejecutiva, los asientos son de piel, hay asientos individuales con mesa retráctil o espacios de cuatro asientos con mesa en medio.

Los asientos del son guindas en la clase turista y grises con guinda en la ejecutiva.

En este video se muestra cómo se ve por dentro el Tren Interoceánico.

Cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Semar informó sobre el acontecimiento este lunes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaumm, aquí los detalles:

Domingo 28 de diciembre: momento del descarrilamiento

08:00 horas.- El tren partió de Salina Cruz, Oaxaca.

09:28 horas.- Al pasar por una curva en la línea "Z", en inmediaciones de Nizanda, Oaxaca, el tren perdió el sentido y se descarriló; la locomotora 2 y los vagones 1, 2 y 3 volcaron, siendo el vagón 1 el único que cayó a un barranco.

El vagón 2 quedó colgando agarrado del vagón 3, la mitad quedó en el barranco

La mitad del vagón 3 quedó en medio de la vía.

09:40 horas.- Llega la ayuda a la zona cero.

Del total de las 250 personas que viajaban en el tren:

  • 127 fueron evacuadas sin lesiones
  • 9 personas fueron atendidas en el sitio
  • 57 personas fueron atendidas en el hospital
  • 44 personas, 5 de gravedad, fueron hospitalizadas
  • 13 personas fallecieron

17:23 horas.- Elementos de la Armada de México trasladaron a heridos a diferentes hospitales locales, también trasladaron a pasajeros sin lesiones por medio de autobuses a los destinos de Donají, Jáltipan y Coatzacoalcos.

22:30 horas.- Se llevó a cabo el traslado de 12 cuerpos a la funeraria Ernult en Espinal, Oaxaca.

Lunes 29 de diciembre

Este día, las autoridades encargadas del caso llevan a cabo diversas acciones:

  • La agencia del Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República.
  • También se hace el análisis del Pulser que es el registrador de eventos del tren.
  • Ferrosur traslada dos grúas para encarrilar la locomotora y los vagones de pasajeros.

Ante la tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Semar informó que 357 elementos se encuentran laborando en torno al hecho en Nizanda, CDMX y Coatzacoalcos, y con ellos 20 vehículos, 4 ambulancias, 2 helicópteros, 3 aviones, 1 dron táctico, 6 patrullas, 2 ambulancias, 3 unidades de Protección Civil.

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca este domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: Especial
Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca este domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: Especial

Lista de personas hospitalizadas

Hasta las 13:45 horas de este lunes 29 de diciembre, estas son las personas hospitalizadas.

PacienteEdad
Regina Torres Castro3 años
Luis Augusto Kat Canto70 años
Alfonso Lara Pineda25 años
Ilse Abigail Lizárraga Arias34 años
Marlene Natali Reyes Ramírez34 años
Liam Sebastián Ríos García5 años
Ereida López Ordaz54 años
Astrid Ximena Cruz9 años
Alexia Cerqueda Mejía20 años
Johana Osorio Castro19 años
lan Osvaldo López Hernández 12 años
Ariadna Hernández Hernández33 años
Víctor Beltrán Ordoñez18 años
Melany Yuretzi Zaragoza Medina 17 años
Ana Guadalupe Fabre Paragón48 años
Karla Ortiz López19 años
Efrén Palacios Pacheco61 años
Rolando Domínguez Ramírez61 años
Libertad Domínguez Rosales25 años
Gabriela Moreno Vázquez49 años
Alexis Iglesias Temich29 años
Flor del Carmen Temich Sinta47 años
María Fernanda Serrano Moreno13 años
María del Carmen Chinas Reyes55 años
Raúl Estrada Rodríguez54 años
Jorge Alberto Gómez Hernández29 años
Claudia Cruz Alcántara 47 años
Hilda Alcántara Alvarado 73 años
Karla Mericia Leyva Castillejos 53 años
Sergio Uriel Castillejos Cruz 20 años
Aldo Alan Zaragoza Ayala29 años
Agripina de la Cruz López 70 años
Hugo Rivera Ríos 21 años
Diego Alejandro Castillejos Cruz22 años

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

  • Elena Solorza Cruz de 6 años
  • Luis Camila Serrano Moreno de 15 años
  • Berzaín Cruz López
  • María Concepción Acevedo
  • Israel Enrique Gallejos Soto
  • Rogelio Luna
  • Patricia Medina Pérez
  • Honoria Medina Pérez
  • María Antonia Rosales Mendoza
  • Inés Alvarado Rojas

Estadísticas del Interoceánico

Desde su inauguración hasta la fecha, el Tren Interoceánico ha transportado un millón 109 mil 210 toneladas de carga en 220 viajes.

Respecto a personas transportadas, la suma total es de 148 mil 854 pasajeros en 468 viajes.

Tren Interoceánico, la unión del Pacífico con el Atlántico

El viernes 22 de diciembre de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia matutina en las instalaciones del Astillero de la Marina en Salina Cruz, Oaxaca, que era "un día muy especial", pues inauguraría Tren Interoceánico de pasajeros y aseguró que el proyecto de unir los océanos Pacifico y Atlantico había sido soñado desde hace siglos por reyes, políticos y gobernantes.

"Este proyecto lo han venido soñando desde hace siglos autoridades, reyes, políticos, gobernantes. Desde que se llevó cabo la invasión española, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que buscara el paso que uniera a los dos océanos. Ahora es un proyecto estratégico. Fui a San Francisco a la reunión Asia-Pacífico, expusimos este proyecto y todo mundo interesado. Celebro que se haya tenido esta visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril de carga y pasajeros y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la franja del Istmo, porque esto va ayudar mucho. Por eso hoy es un día muy especial", dijo.

Cinco días antes, el 17 de diciembre de ese mismo año, fue inaugurado el tren de carga que recorre el mismo trayecto.

Interoceánico, la competencia del Canal de Panamá: AMLO

Unos meses después, en abril de 2024, López Obrador indicó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es ya uno de los 10 proyectos “más atractivos del mundo”, al grado que compite con el Canal de Panamá.

“Lo del Istmo saben que ya el Istmo es uno de los 10 proyectos más atractivos del mundo por el paso para unir el Pacífico y el Atlántico, y por problemas que han tenido nuestros hermanos en Panamá y ahora es el proyecto más atractivo”, dijo.

