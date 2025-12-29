Más Información
El domingo 28 de diciembre un tren que atravesaba el Corredor Interoceánico se descarriló, provocando la muerte de 13 pasajeros y dejando al menos 30 heridos, entre ellos varios menores de edad que viajaban con sus familiares.
El hecho causó consternación en México, pues fue una de las obras más catapultadas en el sexenio anterior, incluso calificada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los 10 proyectos “más atractivos del mundo”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que acudiría a Oaxaca, lugar donde ocurrió el incidente, para hablar con las familias de las víctimas, por lo que este lunes ya se encuentra en el lugar de los hechos.
A dos años de la inauguración del proyecto y a un día del descarrilamiento del Tren Interoceánico, esto es lo que sabemos del accidente:
Anatomía del Tren Interoceánico
La obra marcó la historia de los proyectos ferrocarriles en el país, pues fue uno de los proyectos más mencionados desde el sexenio anterior.
De acuerdo con la Secretaría de Marina, el objetivo de este medio de transporte es facilitar el comercio global y transformar las condiciones de vida de las familias del sureste de México.
El Tren Interoceánico recorre tres líneas estratégicas:
- Línea Z (Coatzacoalcos-Salina Cruz): 308 km, con servicio de carga y pasajeros desde diciembre de 2023.
- Línea FA (Coatzacoalcos-Palenque): 330 km, con servicio de carga y pasajeros desde septiembre de 2024.
- La Línea K (Ixtepec-Puerto Chiapas): 459 km, actualmente en rehabilitación.
Este transporte tiene clase turista y ejecutiva con capacidad para trasladar hasta 400 pasajeros; en la turista, los vagones tienen aire acondicionado, enchufes, baño, espacio para maletas y cada hilera es de cuatro asientos; en la ejecutiva, los asientos son de piel, hay asientos individuales con mesa retráctil o espacios de cuatro asientos con mesa en medio.
Los asientos del Tren Interoceánico son guindas en la clase turista y grises con guinda en la ejecutiva.
En este video se muestra cómo se ve por dentro el Tren Interoceánico.
Cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico
La Semar informó sobre el acontecimiento este lunes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaumm, aquí los detalles:
Domingo 28 de diciembre: momento del descarrilamiento
08:00 horas.- El tren partió de Salina Cruz, Oaxaca.
09:28 horas.- Al pasar por una curva en la línea "Z", en inmediaciones de Nizanda, Oaxaca, el tren perdió el sentido y se descarriló; la locomotora 2 y los vagones 1, 2 y 3 volcaron, siendo el vagón 1 el único que cayó a un barranco.
El vagón 2 quedó colgando agarrado del vagón 3, la mitad quedó en el barranco
La mitad del vagón 3 quedó en medio de la vía.
09:40 horas.- Llega la ayuda a la zona cero.
Del total de las 250 personas que viajaban en el tren:
- 127 fueron evacuadas sin lesiones
- 9 personas fueron atendidas en el sitio
- 57 personas fueron atendidas en el hospital
- 44 personas, 5 de gravedad, fueron hospitalizadas
- 13 personas fallecieron
17:23 horas.- Elementos de la Armada de México trasladaron a heridos a diferentes hospitales locales, también trasladaron a pasajeros sin lesiones por medio de autobuses a los destinos de Donají, Jáltipan y Coatzacoalcos.
22:30 horas.- Se llevó a cabo el traslado de 12 cuerpos a la funeraria Ernult en Espinal, Oaxaca.
Lunes 29 de diciembre
Este día, las autoridades encargadas del caso llevan a cabo diversas acciones:
- La agencia del Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República.
- También se hace el análisis del Pulser que es el registrador de eventos del tren.
- Ferrosur traslada dos grúas para encarrilar la locomotora y los vagones de pasajeros.
Ante la tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la Semar informó que 357 elementos se encuentran laborando en torno al hecho en Nizanda, CDMX y Coatzacoalcos, y con ellos 20 vehículos, 4 ambulancias, 2 helicópteros, 3 aviones, 1 dron táctico, 6 patrullas, 2 ambulancias, 3 unidades de Protección Civil.
Lista de personas hospitalizadas
Hasta las 13:45 horas de este lunes 29 de diciembre, estas son las personas hospitalizadas.
|Paciente
|Edad
|Regina Torres Castro
|3 años
|Luis Augusto Kat Canto
|70 años
|Alfonso Lara Pineda
|25 años
|Ilse Abigail Lizárraga Arias
|34 años
|Marlene Natali Reyes Ramírez
|34 años
|Liam Sebastián Ríos García
|5 años
|Ereida López Ordaz
|54 años
|Astrid Ximena Cruz
|9 años
|Alexia Cerqueda Mejía
|20 años
|Johana Osorio Castro
|19 años
|lan Osvaldo López Hernández
|12 años
|Ariadna Hernández Hernández
|33 años
|Víctor Beltrán Ordoñez
|18 años
|Melany Yuretzi Zaragoza Medina
|17 años
|Ana Guadalupe Fabre Paragón
|48 años
|Karla Ortiz López
|19 años
|Efrén Palacios Pacheco
|61 años
|Rolando Domínguez Ramírez
|61 años
|Libertad Domínguez Rosales
|25 años
|Gabriela Moreno Vázquez
|49 años
|Alexis Iglesias Temich
|29 años
|Flor del Carmen Temich Sinta
|47 años
|María Fernanda Serrano Moreno
|13 años
|María del Carmen Chinas Reyes
|55 años
|Raúl Estrada Rodríguez
|54 años
|Jorge Alberto Gómez Hernández
|29 años
|Claudia Cruz Alcántara
|47 años
|Hilda Alcántara Alvarado
|73 años
|Karla Mericia Leyva Castillejos
|53 años
|Sergio Uriel Castillejos Cruz
|20 años
|Aldo Alan Zaragoza Ayala
|29 años
|Agripina de la Cruz López
|70 años
|Hugo Rivera Ríos
|21 años
|Diego Alejandro Castillejos Cruz
|22 años
Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca
- Elena Solorza Cruz de 6 años
- Luis Camila Serrano Moreno de 15 años
- Berzaín Cruz López
- María Concepción Acevedo
- Israel Enrique Gallejos Soto
- Rogelio Luna
- Patricia Medina Pérez
- Honoria Medina Pérez
- María Antonia Rosales Mendoza
- Inés Alvarado Rojas
Estadísticas del Interoceánico
Desde su inauguración hasta la fecha, el Tren Interoceánico ha transportado un millón 109 mil 210 toneladas de carga en 220 viajes.
Respecto a personas transportadas, la suma total es de 148 mil 854 pasajeros en 468 viajes.
Tren Interoceánico, la unión del Pacífico con el Atlántico
El viernes 22 de diciembre de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia matutina en las instalaciones del Astillero de la Marina en Salina Cruz, Oaxaca, que era "un día muy especial", pues inauguraría Tren Interoceánico de pasajeros y aseguró que el proyecto de unir los océanos Pacifico y Atlantico había sido soñado desde hace siglos por reyes, políticos y gobernantes.
"Este proyecto lo han venido soñando desde hace siglos autoridades, reyes, políticos, gobernantes. Desde que se llevó cabo la invasión española, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que buscara el paso que uniera a los dos océanos. Ahora es un proyecto estratégico. Fui a San Francisco a la reunión Asia-Pacífico, expusimos este proyecto y todo mundo interesado. Celebro que se haya tenido esta visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril de carga y pasajeros y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la franja del Istmo, porque esto va ayudar mucho. Por eso hoy es un día muy especial", dijo.
Cinco días antes, el 17 de diciembre de ese mismo año, fue inaugurado el tren de carga que recorre el mismo trayecto.
Interoceánico, la competencia del Canal de Panamá: AMLO
Unos meses después, en abril de 2024, López Obrador indicó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es ya uno de los 10 proyectos “más atractivos del mundo”, al grado que compite con el Canal de Panamá.
“Lo del Istmo saben que ya el Istmo es uno de los 10 proyectos más atractivos del mundo por el paso para unir el Pacífico y el Atlántico, y por problemas que han tenido nuestros hermanos en Panamá y ahora es el proyecto más atractivo”, dijo.
