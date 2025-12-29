Más Información

"Iba muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; testigos narran descarrilamiento del Interoceánico

"Iba muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; testigos narran descarrilamiento del Interoceánico

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; sigue en vivo la cobertura

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; sigue en vivo la cobertura

IMSS da a conocer lista de lesionados que atiende tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

IMSS da a conocer lista de lesionados que atiende tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

Descarrila Tren Interoceánico; saldo va en 13 muertos y cinco heridos graves

Descarrila Tren Interoceánico; saldo va en 13 muertos y cinco heridos graves

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat en área verde de Cancún; llevaba cuatro días desaparecida

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat en área verde de Cancún; llevaba cuatro días desaparecida

La empresa (FIT), de la y encargada de operar el Tren Interoceánico, pagó casi 10 millones de pesos por un seguro para pasajeros que cubre fallecimientos, incapacidad permanente por la pérdida de alguno de los miembros, así como extravío de equipaje.

En el contrato FIT-GAR-MOP-ADQ-5-25, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se indica que el 17 de enero pasado se le entregó por adjudicación directa a la empresa Seguro Ve por Más S.A. de C.V. para la prestación de Servicio de Seguro de Pasajeros para el Tren del Istmo de Tehuantepec por un monto total de 9 millones 190 mil 769 pesos.

En la página tres de la licitación se indica que este seguro cubrirá muerte accidental, incapacidad permanente total, gastos funerarios, asistencia médica y en equipaje.

Lee también

Por muerte en accidente, indica que se tendrá un límite máximo de 3,414.259 Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, casi 400 mil pesos.

“Riegos cubiertos: por muerte accidental: límite máximo de 3,414.259 UMA; en este riesgo se incluye la muerte del pasajero dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Por incapacidad accidental permanente total: límite máximo de 3,684.259 UMA; en este riesgo se incluye la pérdida de miembros; por gastos funerarios: límite máximo de 270 UMA”, señala el contrato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]