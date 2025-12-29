La empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), de la Secretaría de Marina y encargada de operar el Tren Interoceánico, pagó casi 10 millones de pesos por un seguro para pasajeros que cubre fallecimientos, incapacidad permanente por la pérdida de alguno de los miembros, así como extravío de equipaje.

En el contrato FIT-GAR-MOP-ADQ-5-25, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se indica que el 17 de enero pasado se le entregó por adjudicación directa a la empresa Seguro Ve por Más S.A. de C.V. para la prestación de Servicio de Seguro de Pasajeros para el Tren del Istmo de Tehuantepec por un monto total de 9 millones 190 mil 769 pesos.

En la página tres de la licitación se indica que este seguro cubrirá muerte accidental, incapacidad permanente total, gastos funerarios, asistencia médica y en equipaje.

Por muerte en accidente, indica que se tendrá un límite máximo de 3,414.259 Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, casi 400 mil pesos.

“Riegos cubiertos: por muerte accidental: límite máximo de 3,414.259 UMA; en este riesgo se incluye la muerte del pasajero dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Por incapacidad accidental permanente total: límite máximo de 3,684.259 UMA; en este riesgo se incluye la pérdida de miembros; por gastos funerarios: límite máximo de 270 UMA”, señala el contrato.