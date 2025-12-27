Julia Aracelis Cruz Vera, madre de Federico, un menor de dos años que sería atendido en Estados Unidos, fue extubada y su estado de salud es reportado como estable, tras sobrevivir al accidente aéreo de la avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) en Galvestoon, Texas, el pasado 22 de diciembre.

La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados dio a conocer lo anterior a través de comunicado compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con esta organización no gubernamental, Cruz Vera fue visitada por su esposo Edward Vera, que después del siniestro obtuvo una visa humanitaria y viajó a Estados Unidos (EU). Al encuentro acudió el Dr. Yannick Nordin, director de Michou y Mau.

Sky Decker también acudió a la visita, esto tras haberse arriesgado y lanzarse al agua para salvar a Julia.

Además, el director de Michou y Mau visitó a Miriam, enfermera y es otra superviviente de dicho accidente aéreo, el cual dejó como saldo seis fallecidos y dos heridos.

El avión accidentado llevaba a cabo una misión de apoyo médico. Buscaba trasladar al niño Federico, originario de la ciudad de Escárcega, Campeche, México, a EU para tratar sus quemaduras.

