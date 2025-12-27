Más Información

SEP rechaza señalamientos de Marx Arriaga sobre presunta privatización; Mario Delgado defiende modelo educativo de AMLO

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a "rebelarse" y crear nueva organización educativa

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión

Liberan a joven detenido en Morelia durante manifestación para exigir justicia por asesinato de Carlos Manzo; denuncian tortura

Secretaría de Marina cierra puerto de La Paz, BCS, por pronóstico de vientos del norte; aplica a embarcaciones menores

Julia Aracelis Cruz Vera, madre de Federico, un menor de dos años que sería atendido en Estados Unidos, fue extubada y su estado de salud es reportado como estable, tras sobrevivir al accidente aéreo de la avioneta de la (Semar) en Galvestoon, Texas, el pasado 22 de diciembre.

La dio a conocer lo anterior a través de comunicado compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con esta organización no gubernamental, Cruz Vera fue visitada por su esposo Edward Vera, que después del siniestro obtuvo una visa humanitaria y viajó a Estados Unidos (EU). Al encuentro acudió el Dr. Yannick Nordin, director de Michou y Mau.

Sky Decker también acudió a la visita, esto tras haberse arriesgado y lanzarse al agua para salvar a Julia.

Además, el director de Michou y Mau visitó a Miriam, enfermera y es otra superviviente de dicho accidente aéreo, el cual dejó como saldo seis fallecidos y dos heridos.

El avión accidentado llevaba a cabo una misión de apoyo médico. Buscaba trasladar al niño Federico, originario de la ciudad de Escárcega, Campeche, México, a EU para tratar sus quemaduras.

