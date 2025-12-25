Edward Ramírez, padre del menor quemado y que falleció en el accidente aéreo de la avioneta de la Semar que lo trasladaba a Galveston, Texas, llegó a Aeropuerto George Bush de Houston.

Su esposa, Julia Aracelis Cruz Vera, es una de los sobrevivientes luego del percance en la bahía de Galveston, Texas, un hecho que cobró la vida de seis personas.

Ramírez Franco expresó su gratitud y esperanza por el ansiado reencuentro con su esposa, que definió como "lo mejor que le ha pasado", reportó Univision.

"Quiero darle las gracias a todos. A mi familia, a la gente que ha estado orando y ayudando; a la fundación, y también a ustedes por estar aquí”, comentó mientras intentaba contener la emoción.

Se estrella aeronave de la Secretaría de Marina en Texas. Foto: AP

Indicó que busca ir al hospital donde se encuentra su esposa, de quien, por ahora, se reservó los detalles sobre su estado de salud. Además, irá a recoger el cuerpo de su hijo, que supuestamente será entregado el 27 de diciembre.

“Apenas vamos para allá, todavía no sabemos mucho. Mañana esperamos poder dar más información sobre cómo sigue”, confió.

“Ahora vamos a estar enfocados en ver cómo está ella, y después hablaremos con más calma”, prometió, reportó Univision.

Los hechos ocurrieron durante una misión de apoyo médico junto con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

En la aeronave de la Armada mexicana viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles.

