Más Información

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Localizan al último pasajero de accidente aéreo en Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes

Localizan al último pasajero de accidente aéreo en Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista

Nuevos archivos del caso Epstein acusan de violación a Trump; Departamento de Justicia asegura que es falso y sensacionalista

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que localizó el cuerpo del último pasajero desaparecido en el , Texas.

Con este hallazgo confirmó la muerte de seis personas y sólo dos sobrevivientes, quienes se encuentran estables y reciben atención médica, informó la Semar.

A través de un comunicado, la Marina expresó su profundo pesar por el suceso y reiteró que continúa en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, y acompañando a las familias de las víctimas.

Lee también

En ese sentido, destacó que ha recibido durante todo el proceso los apoyos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y demás autoridades locales de Estados Unidos.

Además agradeció las muestras de solidaridad y apoyo expresadas tras el suceso.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]