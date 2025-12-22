La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el accidente ocurrido esta tarde en Galveston, Texas, después de que se registrara un accidente de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) que realizaba labores humanitarias en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

La Cancillería aseguró que está al pendiente y mantiene comunicación y coordinación permanente con la Semar. Asimismo, resaltó que a través del Consulado General de México en Houston se está en contacto con autoridades locales para brindar asistencia y apoyo requerido por las familias afectadas.

En un mensaje publicado en redes sociales, la SRE también expresó sus “más sentidas condolencias” ante el incidente de este lunes.

Lee también Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas: cuatro de tripulación naval y cuatro civiles, según informó la Semar horas antes.

Se estrella aeronave de la Marina mexicana en Texas. (22/12/25) Foto: AP

Sube a cinco la cifra de muertos, informa Semar

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que subió a cinco el número de personas fallecidas, tras el desplome de la aeronave en inmediaciones de Galveston, Texas.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que dos personas se encuentran con vida y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades.

Lee también A 25 días de la renuncia de Gertz: "Ya merito", dice Sheinbaum para dar a conocer embajada; espera beneplácito

En ese sentido, reiteró que continúan las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston para los trámites correspondientes.

Además, la institución reiteró su condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el trágico siniestro y reafirmó su compromiso de brindar información oportuna a través de los canales oficiales en cuanto se tenga alguna actualización.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em