A 25 días de la renuncia de , la presidenta dijo que "ya merito" darán a conocer la embajada a la cual irá el extitular de la fiscalía general de la República.

"Ya merito, ya parece que muy pronto, ya viene. Hasta que no nos den la anuencia no informamos", informó en la conferencia matutina de este lunes.

Sheinbaum ha mencionado que no puede dar el nombre hasta que haya un acuerdo con el país, es decir, un beneplácito.

En días anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su propuesta de nombrar al exfiscal Alejandro Gertz Manero como embajador de México en un "país amigo" fue en reconocimiento por su trabajo hecho, y que fue "un acuerdo entre los dos".

La Mandataria federal reveló que en una reunión ella le propuso al exfiscal irse como embajador de México y confió que "lo va a hacer muy bien".

Afirmó que esta propuesta está respaldada por la Ley del Servicio Exterior, la cual le permite a la Presidenta de la República nombrar embajadores que no vengan directamente de la carrera diplomática.

