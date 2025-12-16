Más Información

La presidenta informó que, el Gobierno federal se mantiene a la espera del beneplácito del país receptor para concretar el nombramiento del exfiscal general de la República, , como embajador de México, el cual podría ser en los siguientes días.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria explicó que será una vez recibido este aval diplomático cuando se dé a conocer de manera oficial el destino al que será enviado Gertz Manero, quien concluyó su gestión al frente de la Fiscalía General de la República () el pasado 27 de noviembre de 2025.

“Estamos en espera del beneplácito y, en cuanto se tenga, podremos informar a qué país será enviado. Es el procedimiento habitual y confiamos en que en los próximos días ya se conozca”, señaló Sheinbaum.

Cabe recordar que el Senado de la República aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general con 72 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. Tras su salida, , actual consejera jurídica de la Presidencia, quedó como encargada del despacho de la FGR.

