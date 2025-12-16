La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que habrá empresas farmacéuticas que no se volverán a contratar por haber incumplido en la entrega y calidad en los medicamentos y bienes contratados en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que algunas de estas empresas farmacéuticas siguen un procedimiento administrativo por no cumplir con estos contratos.

"Sí hay empresas que no se van a contratar de nuevo. Es distinto inhabilitar a una relación que establece Anticorrupción y Buen Gobierno donde dice estas empresas ya no deben de contratarse, la inhabilitación lleva un proceso largo que podemos invitar a Raquel Buenrostro para que pueda informar.

"Pero sí hubo empresas que no cumplieron ni en calidad ni en cantidad y esas empresas, pues ya no van a ser contratadas nuevamente por el gobierno y algunas de ellas siguen su procedimiento administrativo", explicó.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que empresas farmacéuticas han regresado cerca de 15 mil millones de pesos en adeudos de medicamentos que estaban pendientes de años anteriores.

"Ayer tuvimos reunión, nos informó Cris García que es la TUAF, la titular de la directora Administrativa del IMSS del Bienestar, que se han pagado cerca de 15 mil millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores.

"Había recurso, lo que debía hacer era una revisión intensa de si estaban todos los papeles completos, si habían entregado los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces ha habido un cumplimiento de los adeudos que se tenía de manera muy importante", dijo.

