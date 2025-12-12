Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

Más Información
México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano
FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente
Hallan muerto a Enrique "Kike" Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco; autoridades investigan fallecimiento
Asistencia de peregrinos a la Basílica rompe récord; llegan 12 millones 800 mil personas, asegura alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano
Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) no logró adjudicar 1 026 claves de medicamentos e insumos en la compra consolidada 2025-2026.
Lo anterior representa que la empresa paraestatal solo pudo conseguir 50.5% de las claves que se propuso adquirir, es decir, 2 mil 029 claves.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer los detalles de la compra consolidada, que nuevamente no tuvo éxito, luego de que en marzo de 2025, se detuvo el proceso de compra realizado por Birmex por “posibles indicios de corrupción” y un sobrecosto de alrededor de 13 mil millones de pesos.
Lee también: Trabajadores del ISSSTE en Oaxaca se colocan mensajes en la espalda para denunciar falta de insumos y medicamentos
De las 1 026 claves de medicamentos e insumos que Birmex no logró adquirir, 140 se declararon desiertas al no recibir propuestas de los laboratorios farmacéuticos.
Y las propuestas de 886 claves se declararon no solventes, porque el precio sobrepasó el presupuesto estipulado por la empresa estatal.
alm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]