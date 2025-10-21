Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

La presidenta informó que el Gabinete de Salud, junto con Birmex, terminaron con el análisis de la entrega de medicamentos contratados, e indicó que es posible que el próximo viernes, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presente el listado de las empresas con la entrega de estos medicamentos.

"Terminaron con de hacer el análisis, esta semana lo presenta también el viernes Raquel, y si no pues la siguiente vez que venga Raquel ya presenta la parte de las empresas que no cumplieron en la entrega de medicamentos", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa.

El pasado 23 de septiembre, el subsecretario de Salud, , exhibió a 32 empresas proveedoras de medicamentos e insumos, nacionales y extranjeras, a las que se les dieron contratos y habían incumplido en la entrega, incluso hasta en 100% de los casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que estas empresas tenían hasta el pasado 30 de septiembre para cumplir con estas entregas, pues en caso contrario se les inhabilitaría, además de que podrían enfrentar denuncias penales.

Representantes de asociaciones farmacéuticas mexicanas afirmaron que cumplen con el suministro de fármacos, pero exigieron el que datan incluso desde el sexenio pasado.

