La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Salud, junto con Birmex, terminaron con el análisis de la entrega de medicamentos contratados, e indicó que es posible que el próximo viernes, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presente el listado de las empresas farmacéuticas que incumplieron con la entrega de estos medicamentos.

"Terminaron con Birmex de hacer el análisis, esta semana lo presenta también el viernes Raquel, y si no pues la siguiente vez que venga Raquel ya presenta la parte de las empresas que no cumplieron en la entrega de medicamentos", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa.

El pasado 23 de septiembre, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, exhibió a 32 empresas proveedoras de medicamentos e insumos, nacionales y extranjeras, a las que se les dieron contratos y habían incumplido en la entrega, incluso hasta en 100% de los casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que estas empresas tenían hasta el pasado 30 de septiembre para cumplir con estas entregas, pues en caso contrario se les inhabilitaría, además de que podrían enfrentar denuncias penales.

Representantes de asociaciones farmacéuticas mexicanas afirmaron que cumplen con el suministro de fármacos, pero exigieron el pago de adeudos que datan incluso desde el sexenio pasado.

