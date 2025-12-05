Trabajadores del Hospital Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca se colocaron mensajes en hojas de colores para informar que trabajan bajo protesta y para denunciar la falta de mantenimiento, insumos, materiales y medicamentos, con los cuales atender a los pacientes

“Trabajo bajo protesta sin insumos” es la leyenda que el personal del hospital se colocó sobre su espalda, también como una forma de dar a conocer a los derechohabientes o pacientes las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Los delegados sindicales y trabajadores han denunciado la falta de mantenimiento en áreas como cocina, fugas de agua y gas, así como la situación fuera de norma en la que opera el quirófano del hospital. También han advertido la falta de especialistas y medicamentos para atender a los pacientes, particularmente a derechohabientes con algún padecimiento oncológico.

Trabajadores del ISSSTE en Oaxaca se colocan mensajes en la espalda para denunciar la falta de insumos y medicamentos. Foto: Especial.

Mientras que el ISSSTE ha negado estos señalamientos de los trabajadores y asegurado que los servicios del hospital “funcionan con normalidad” y ha pedido al personal “no afectar a las y los pacientes y a garantizar en todo momento la atención médica”.

A través de comunicados, el ISSSTE ha afirmado que no se ha suspendido el servicio de Hemodiálisis o que se haya negado la atención; y que lo relacionado con infraestructura y mantenimiento “se atienden de manera prioritaria”.

