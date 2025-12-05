Más Información
Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta
"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo
Trabajadores del Hospital Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca se colocaron mensajes en hojas de colores para informar que trabajan bajo protesta y para denunciar la falta de mantenimiento, insumos, materiales y medicamentos, con los cuales atender a los pacientes
“Trabajo bajo protesta sin insumos” es la leyenda que el personal del hospital se colocó sobre su espalda, también como una forma de dar a conocer a los derechohabientes o pacientes las condiciones en las que desempeñan sus labores.
Los delegados sindicales y trabajadores han denunciado la falta de mantenimiento en áreas como cocina, fugas de agua y gas, así como la situación fuera de norma en la que opera el quirófano del hospital. También han advertido la falta de especialistas y medicamentos para atender a los pacientes, particularmente a derechohabientes con algún padecimiento oncológico.
Lee también: Gobernador de Hidalgo pide a cabildo de Pisaflores atender la ley y nombrar alcalde suplente a Silvestre García
Mientras que el ISSSTE ha negado estos señalamientos de los trabajadores y asegurado que los servicios del hospital “funcionan con normalidad” y ha pedido al personal “no afectar a las y los pacientes y a garantizar en todo momento la atención médica”.
A través de comunicados, el ISSSTE ha afirmado que no se ha suspendido el servicio de Hemodiálisis o que se haya negado la atención; y que lo relacionado con infraestructura y mantenimiento “se atienden de manera prioritaria”.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]