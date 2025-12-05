Pachuca.- El gobernador Julio Menchaca Salazar señaló la necesidad de que el cabildo de Pisaflores, Hidalgo, atienda la ley y tome protesta al presidente suplente, Silvestre García, luego de que el cargo permanece acéfalo desde el asesinato de quien fuera alcalde, Miguel Bahena.

En el municipio, los pobladores han rechazado el arribo de Silvestre García al señalarlo como presunto implicado en el asesinato del edil, debido a que su hermana se encuentra involucrada en el caso. Esta situación ha llevado también a que el cabildo rechace la llegada del suplente.

Ante ello, el gobernador destacó que es necesario cumplir la ley. Recordó que existe una determinación del Tribunal Electoral, pero la falta de acuerdos ha impedido que se cuente con un presidente municipal en funciones.

Resaltó que quienes no estén conformes pueden interponer los recursos legales correspondientes; sin embargo, consideró necesario tomar decisiones ya, además de que en todo momento se contará con el apoyo del gobierno estatal. Señaló que la Secretaría de Gobierno está dispuesta a intervenir cuando existen conflictos, pues dijo se debe hacer política y no generar confrontación.

“A nosotros nos corresponde ser buenos interlocutores para que haya concordia”, afirmó. Agregó que Pisaflores es uno de los municipios afectados por la vaguada monzónica, por lo que resulta indispensable contar con un presidente municipal que atienda la etapa de reconstrucción que iniciará a partir de enero.

El mandatario reiteró que su gobierno respalda a todos los alcaldes sin distinción y que la Secretaría de Gobierno podrá intervenir como mediadora para restablecer la relación entre los actores locales.

También se refirió a la posibilidad de que Hidalgo sea sede en el Mundial, decisión tomada por la FIFA. Explicó que fue este organismo el que determinó que el estado cumple con los requerimientos necesarios para albergar a un equipo participante en la justa futbolística.

Destacó que se espera concretar la llegada de uno o más equipos, y aseguró que el gobierno está listo para recibirlos, especialmente en el tema de seguridad, uno de los requisitos señalados por la FIFA, y que dijo Hidalgo puede cumplir perfectamente.

dmrr/cr