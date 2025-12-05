Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Pachuca.- El gobernador señaló la necesidad de que el cabildo de Pisaflores, Hidalgo, atienda la ley y tome protesta al presidente suplente, , luego de que el cargo permanece acéfalo desde el asesinato de quien fuera alcalde, Miguel Bahena.

En el municipio, los pobladores han rechazado el arribo de Silvestre García al señalarlo como presunto implicado en el del edil, debido a que su hermana se encuentra involucrada en el caso. Esta situación ha llevado también a que el cabildo rechace la llegada del suplente.

Ante ello, el gobernador destacó que es necesario cumplir la ley. Recordó que existe una determinación del Tribunal Electoral, pero la falta de acuerdos ha impedido que se cuente con un presidente municipal en funciones.

Resaltó que quienes no estén conformes pueden interponer los recursos legales correspondientes; sin embargo, consideró necesario tomar decisiones ya, además de que en todo momento se contará con el apoyo del gobierno estatal. Señaló que la Secretaría de Gobierno está dispuesta a intervenir cuando existen conflictos, pues dijo se debe hacer política y no generar confrontación.

Lee también:

“A nosotros nos corresponde ser buenos interlocutores para que haya concordia”, afirmó. Agregó que Pisaflores es uno de los municipios afectados por la vaguada monzónica, por lo que resulta indispensable contar con un presidente municipal que atienda la etapa de reconstrucción que iniciará a partir de enero.

El mandatario reiteró que su gobierno respalda a todos los alcaldes sin distinción y que la Secretaría de Gobierno podrá intervenir como mediadora para restablecer la relación entre los actores locales.

También se refirió a la posibilidad de que Hidalgo sea sede en el Mundial, decisión tomada por la FIFA. Explicó que fue este organismo el que determinó que el estado cumple con los requerimientos necesarios para albergar a un equipo participante en la justa futbolística.

Destacó que se espera concretar la llegada de uno o más equipos, y aseguró que el gobierno está listo para recibirlos, especialmente en el tema de seguridad, uno de los requisitos señalados por la FIFA, y que dijo Hidalgo puede cumplir perfectamente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]