Pachuca.- El expresidente municipal de Santiago de Anaya y líder indígena, Gregorio Jaén Gaspar, así como su madre, la reconocida artesana Epifanía Gaspar Palacios, perdieron la vida durante un accidente automovilístico ocurrido la noche de ayer en la capital del estado de Hidalgo.

De acuerdo con los reportes de seguridad, el exdirigente indígena circulaba sobre el bulevar Felipe Ángeles al momento en que perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un muro de contención.

Los primeros informes señalan que Gregorio Jaén murió en el lugar del accidente; sin embargo, su madre fue trasladada con vida a un hospital, donde más tarde falleció.

El exalcalde era un reconocido político del Valle del Mezquital, donde trabajó por los derechos de los pueblos indígenas a través de la organización Consejo Supremo Ñhañhu.

Fue un defensor de la cultura y de los migrantes, y dejó una amplia trayectoria política y social en la región.

Su madre, Epifanía Gaspar, era una destacada artesana de ixtle.

dmrr/cr