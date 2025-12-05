Más Información

Pachuca.- El expresidente municipal de Santiago de Anaya y líder indígena, , así como su madre, la reconocida artesana Epifanía Gaspar Palacios, perdieron la vida durante un accidente automovilístico ocurrido la noche de ayer en la capital del estado de .

De acuerdo con los reportes de seguridad, el exdirigente indígena circulaba sobre el al momento en que perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un muro de contención.

Los primeros informes señalan que Gregorio Jaén murió en el lugar del accidente; sin embargo, su madre fue trasladada con vida a un hospital, donde más tarde falleció.

El exalcalde era un reconocido político del Valle del Mezquital, donde trabajó por los derechos de los pueblos indígenas a través de la organización Consejo Supremo Ñhañhu.

Fue un defensor de la cultura y de los migrantes, y dejó una amplia trayectoria política y social en la región.

Su madre, Epifanía Gaspar, era una destacada artesana de ixtle.

