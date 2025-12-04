Los gobiernos de México y de Hidalgo llamaron a las y los habitantes de Tula, así como a toda la población hidalguense, a participar en la consulta ciudadana sobre la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje, un proyecto diseñado para mejorar el medio ambiente, ampliar las áreas verdes y reducir los tiraderos de basura a cielo abierto.

El nuevo parque permitirá eliminar 450 basureros a cielo abierto que actualmente generan 551 toneladas diarias de desechos, beneficiando directamente a más de 600 mil habitantes de 14 municipios.

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) coincidieron en que esta obra responde al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la justicia ambiental.

Menchaca recordó que, durante décadas, la región de Tula fue tratada como una “zona de sacrificio”, una situación que debe terminar. Bárcena subrayó que este proyecto está alineado con el compromiso número 94 del Plan del Gobierno de México, que plantea fortalecer la coordinación institucional.

La funcionaria federal destacó que la suma de esfuerzos permitirá impulsar un modelo de economía circular, único en el país, con énfasis en la protección ambiental y la participación comunitaria.

Por ello, invitó a las y los habitantes de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende a participar en la consulta que se realizará el domingo 14 de diciembre, de 8:00 a 15:00 horas. El ejercicio será organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y convocado por un comité interinstitucional integrado por el Gobierno de Hidalgo, Semarnat, Segob, Conagua, Profepa e Imjuve.

El objetivo es conocer directamente la opinión de la población de la región sobre el Parque Ecológico y de Reciclaje, diseñado para reducir la contaminación, mejorar el manejo de residuos y fortalecer el bienestar ambiental.

Este proyecto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, cuyo Eje de Desarrollo Sustentable reconoce el derecho a un medio ambiente sano y prioriza el reciclaje, la gestión adecuada de residuos y el aprovechamiento de materiales orgánicos para optimizar los recursos naturales.

Bárcena Ibarra también recordó que el Gobierno de México ha destinado este año más de 616 millones de pesos al saneamiento del río Tula, 696 millones a los distritos de riego y recursos adicionales para acciones de restauración en la presa Endhó, lo que —dijo— refleja el fuerte compromiso federal con la recuperación ambiental de la región.

En su mensaje, el gobernador Julio Menchaca afirmó que no respaldaría ninguna acción que perjudique a la población y reiteró su confianza en los beneficios de este proyecto, sustentado en información técnica, participación comunitaria y desarrollo sostenible.

