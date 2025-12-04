Más Información
Guanajuato, Gto.– Las recientes misteriosas muertes de especies en el Zoológico fueron abordadas en el Congreso Local por el grupo parlamentario de Morena, que expuso la pérdida de animales en ese parque por negligencia de sus directivos.
El diputado Ernesto Millán Soberanes se refirió a la muerte de 24 borregos muflones por una jauría de perros que la madrugada del martes pasado irrumpió en el lugar, además de que el 20 de noviembre de 2025 una manada de 6 lobos se escapó de su hábitat.
En la propuesta de un punto de acuerdo, Morena también estableció las condiciones en las que vive la elefanta Mara, que son deplorables, las jaulas de los osos y de algunos felinos están en pésimas condiciones. A esos hechos se suma la muerte de un avestruz que el sábado pasado fue atacada por leones en un verdadero safari.
Propuso exhortar a la Contraloría Municipal de León para que inicie una auditoría integral al Patronato del Parque Zoológico de León; así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que incluya en el Programa General de Fiscalización 2026, la práctica de una auditoría específica financiera y de cumplimiento normativo respecto del funcionamiento del Patronato del Parque Zoológico de León.
Soberanes desglosó parte de la situación que prevalece en el Zoológico de León, que cuenta con múltiples denuncias por hostigamiento laboral. Además, dijo que se obstruye el ejercicio de funciones a la titular del Órgano Interno de Control, lo que genera inexistencia de auditorías, revisión, supervisión y acompañamiento del citado órgano durante la implementación de procesos básicos al interior del parque.
Planteó la deficiente función pública del gerente operativo y la coordinadora de Nutrición, a quienes se les atribuyen conceptos como la pérdida de 2 mil 500 pacas de alimentos y la muerte de ejemplares por negligencias médicas; la falta de certificaciones como el certificado AZA y AZCARM.
En la sesión ordinaria de este jueves, mencionó que el pasado mes de noviembre el director del Zoo León informó sobre la baja de 23 animales, de los mil 800 que mantiene ese santuario; sin embargo, no se notificó al titular del Órgano Interno de Control para que se constate la disposición final de los ejemplares.
aov/cr
