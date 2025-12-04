Más Información

LA PAZ, BCS.- Al menos mil 300 elementos de seguridad y 250 vehículos se desplegaron en los cinco municipios de Baja California Sur, al arrancar este día el que estará activo hasta el 6 de enero de 2025.

Para prevenir riesgos y resguardar a la población en el periodo vacacional decembrino que está por arrancar, elementos de las policías municipales, estatal, militares y Protección Civil se han comenzado a instalar en y vigilancia, desde donde buscarán garantizar seguridad a turistas y residentes.

En el arranque del operativo, el gobernador, Víctor Castro Cosío, dijo que las diversas corporaciones y equipos de emergencia se coordinarán para buscar lograr entornos seguros en los cinco municipios, donde se anticipa un incremento de movilidad por las actividades recreativas, celebraciones y arribo de visitantes.

“La prevención es tarea compartida. Mantener saldos blancos exige la participación responsable de sociedad y autoridades. Atender las recomendaciones reduce riesgos en el hogar, en la vía pública y en carretera”, expresó.

El mandatario llamó a la población a actuar con prudencia, reforzar el autocuidado y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y , al subrayar que durante estas fechas suelen aumentar los incidentes en vías de comunicación y centros recreativos.

“Nuestro compromiso es claro: intensificar las acciones de vigilancia, auxilio y prevención para que las familias disfruten estas fechas con tranquilidad y sin contratiempos. Con unidad, podremos lograr unas festividades seguras para todas y todos”, apuntó.

Diversos elementos de seguridad participarán en el Operativo Guadalupe- Reyes 2025 en Baja California Sur (04/12/2025). Foto: Especial
Refuerzan capacidades de procuración de justicia

Como parte del arranque operativo, Castro Cosío entregó siete vehículos destinados a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Estatal de Investigación Criminal, con el propósito de fortalecer su capacidad operativa durante el periodo vacacional y apoyar las labores de procuración de justicia.

Durante este periodo habrá patrullajes reforzados en zonas urbanas, carreteras, playas y corredores turísticos, además de acciones de prevención de accidentes, apoyo a peregrinaciones y asistencia vial.

El mandatario exhortó a residentes y turistas a mantenerse informados por canales oficiales, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, además de acatar las medidas de seguridad durante las festividades.

A su vez, voluntarios integrantes de cuerpos de emergencia llamaron a la población a conducir de manera responsable durante este periodo, al recordar que aumenta el índice de accidentes automovilísticos de manera importante en las festividades.

