Reynosa, Tamaulipas.- El gobierno municipal del presidente , obtuvo la calificación "AA/M", con perspectiva estable, por el manejo positivo de los recursos económicos, cero endeudamiento y alta calidad de compromisos financieros, además del cumplimiento en sus programa y proyectos sociales de obras, y educación.

La calificación se fundamenta en su robusto nivel de liquidez para hacer frente a compromisos financieros futuros, aunado a balances fiscales superavitarios que se han observado durante el período de estudio. Asimismo, Reynosa presenta una buena dinámica en la generación de ingresos propios respecto a su mezcla total, impulsados por nuevas políticas de recaudación y una amplia base industrial.

El reconocimiento financiero es otorgado por PCR Verum, calificadora de valores mexicana que evalúa riesgos crediticios, y también destaca que la administración cuenta con prácticas sanas y de transparencia, además de que se apega a la Ley de Disciplina Financiera con la exposición correcta de datos en su sitio de internet.

Estas condiciones revelan la capacidad de inversión del gobierno municipal de Reynosa, con total certeza de su cumplimiento, respecto de la pulcritud en sus procedimientos y estados económicos y se reconoce su plena capacidad de crédito ante instituciones financieras.

