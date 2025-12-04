Más Información
Ley de Aguas avanza con cambios tras maratónica discusión en Diputados; pasa al Senado y prevén aprobación en fast track
Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE
Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate
T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice
Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada
Reynosa, Tamaulipas.- El gobierno municipal del presidente Carlos Peña Ortiz, obtuvo la calificación "AA/M", con perspectiva estable, por el manejo positivo de los recursos económicos, cero endeudamiento y alta calidad de compromisos financieros, además del cumplimiento en sus programa y proyectos sociales de obras, y educación.
La calificación se fundamenta en su robusto nivel de liquidez para hacer frente a compromisos financieros futuros, aunado a balances fiscales superavitarios que se han observado durante el período de estudio. Asimismo, Reynosa presenta una buena dinámica en la generación de ingresos propios respecto a su mezcla total, impulsados por nuevas políticas de recaudación y una amplia base industrial.
El reconocimiento financiero es otorgado por PCR Verum, calificadora de valores mexicana que evalúa riesgos crediticios, y también destaca que la administración cuenta con prácticas sanas y de transparencia, además de que se apega a la Ley de Disciplina Financiera con la exposición correcta de datos en su sitio de internet.
Lee también Arranca ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025; Américo Villarreal llama a niños y jóvenes a impulsar sus ideas y proyectos
Estas condiciones revelan la capacidad de inversión del gobierno municipal de Reynosa, con total certeza de su cumplimiento, respecto de la pulcritud en sus procedimientos y estados económicos y se reconoce su plena capacidad de crédito ante instituciones financieras.
rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]