El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, llamó a niñas, niños y jóvenes a continuar impulsando sus proyectos, ideas y creatividad, y a mantener siempre su pasión por la ciencia, con el fin de contribuir a construir una sociedad más justa, humana y solidaria.

Al inaugurar la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025, que reúne a mil 500 participantes con los 500 mejores proyectos de ciencia, innovación y tecnología, el mandatario reiteró su compromiso de respaldarlos para “dar continuidad a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y poner el conocimiento y los avances científicos al servicio del bienestar social”.

Destacó que Tamaulipas asume la responsabilidad de aplicar en la entidad los esfuerzos y proyectos presentados en esta Expo, ya que tienen una clara vocación de servicio y buscan mejorar las condiciones sociales.

Lee también Arrojan varios cuerpos en barranca de Puebla, en los límites con Tlaxcala; Gobierno confirma hallazgo

Durante el evento, celebrado en el Centro de Convenciones de Tampico, Villarreal Anaya felicitó a las y los representantes de las 32 entidades del país y de nueve naciones invitadas, así como a los 350 evaluadores, e invitó a todos a seguir desarrollando ideas, creatividad y amor por la ciencia en beneficio de la sociedad.

Por su parte, Roberto Faustino Hidalgo Rivas, coordinador de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (LaREDMex), reconoció al gobernador por su visión para impulsar la ciencia y la tecnología, y agradeció que Tamaulipas sea la sede de la Expo 2025, “un estado que ha demostrado avanzar con paso firme”.

A su vez, el secretario de Educación del estado, Miguel Ángel Valdez García, exhortó a las y los docentes tamaulipecos a llevar la ciencia todos los días a las aulas, acercándola a niñas, niños y jóvenes.

Lee también Jauría de perros ferales mata 24 borregos muflones en Zoológico de León; sospechan que fue una acción premeditada

Américo Villarreal impulsa la ciencia juvenil en la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025 (03/12/2025). Foto: Especial

En su intervención, Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico, afirmó que para su administración la educación y la juventud son prioridad, y subrayó la importancia de apoyarlos con estímulos, infraestructura y acciones que fortalezcan su desarrollo integral. “Tampico y Tamaulipas los reciben con alegría, entusiasmo y con la calidez que distingue a los tamaulipecos”, expresó.

Finalmente, el director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Julio Martínez Burnes, agradeció el respaldo de universidades, institutos tecnológicos, dependencias estatales y del sector privado. Anunció que, como parte de esta Expo, se realizarán actividades adicionales como el Reto de Pandillas Científicas, el Encuentro Nacional Docente y el Foro de Casos Exitosos de Proyectos.

“La ciencia avanza gracias a jóvenes valientes, curiosos y comprometidos con transformar su entorno. Que esta experiencia los motive a seguir explorando, aprendiendo y soñando, porque el futuro se construye con ideas que inspiran y transforman”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr