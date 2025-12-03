Más Información

Un número aún no determinado de (se habla hasta de siete) fueron arrojados en una barranca en Puebla, en los límites con Tlaxcala.

El hallazgo ocurrió en el municipal poblano de Nopalucan de la Granja, donde se registró una fuerte movilización policial.

Fueron autoridades policiales de Tlaxcala los primeros en acudir al sitio ante el reporte de la de personas, sin embargo detectaron que se encontraban en el estado de Puebla.

"Durante la revisión realizada por personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se confirmó que la ubicación exacta del hallazgo corresponde a la localidad de Nopalucan de la Granja, en el estado de Puebla", notificó en un comunicado de prensa.

Fue horas después cuando el Gobierno de Puebla confirmó el hallazgo, sin precisar el número exacto de personas encontradas .

Las autoridades aseguraron que ambas entidades han establecido un esquema inmediato de coordinación interinstitucional para esclarecer lo ocurrido y garantizar condiciones de seguridad en la región.

Se reportó que se desplegaron operativos conjuntos para acordonar el área, iniciar las diligencias y recabar información que permita avanzar en las investigaciones.

