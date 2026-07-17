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Las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra Irán por séptima noche consecutiva el viernes, informaron las Fuerzas Armadas de ese país.
El Mando Central de Estados Unidos señaló en un mensaje en X que los ataques comenzaron a las 19H00 GMT. Esos ataques tienen como objetivo "seguir degradando las capacidades militares iraníes".
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gs/mcc
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