León, Gto.- Una jauría de perros ferales atacó a una familia de borregos muflones del Zoológico de León, y provocó la muerte de 24 de ellos.

El director del Patronato del Zoológico, Rigoberto Montes Palomares, informó que 39 borregos lograron salir ilesos del feroz hecho, que se presume se derivó de una acción premeditada.

La jauría ingresó al corral de los borregos alrededor de las 6:45 horas del 2 de noviembre de 2025, y se logró la captura de cuatro perros.

Este miércoles, el funcionario informó que ante las evidencias se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por lo que agentes investigadores del Ministerio Público y peritos acudieron al parque para realizar indagatorias.

La denuncia es en contra de quien resulte responsable "por la dolorosa pérdida para nuestra colección faunística".

“La decisión de presentar esta denuncia se sustenta en una revisión exhaustiva de la escena y de las circunstancias del ingreso, mediante la cual se identificaron elementos que indican que este hecho no fue aislado ni fortuito, sino que se trató de una acción premeditada que puso en riesgo la integridad de las especies bajo nuestro resguardo”, detalló el Zoológico de León en un comunicado.

Señaló que tras la entrada de la jauría, el equipo de vigilancia y el cuerpo médico veterinario activaron los protocolos establecidos, incluyendo procedimientos especializados de captura mediante teleinyección, control de la situación y valoración clínica de los animales afectados. ”A pesar de la intervención oportuna del personal, 24 borregos muflones perdieron la vida debido a las lesiones provocadas”.

Agregó que en apego al compromiso permanente con la protección, el bienestar y la seguridad de los ejemplares bajo su cuidado, se han reforzado las medidas de seguridad perimetral e interna del recinto.

También se realizan inspecciones adicionales en la zona para prevenir futuros incidentes.

