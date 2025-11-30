Más Información

Río de Janeiro. Un hombre murió este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto donde permanece el animal en un de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba, al noreste de Brasil, informaron fuentes oficiales.

El individuo, del que se desconoce su identidad, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.

Aunque el personal de seguridad intentó impedir la , el hombre actuó con rapidez y terminó siendo y murió en el lugar.

El personal de seguridad del Parque Zoobotánico Arruda Câmara intentó impedir la invasión. Foto: Captura de pantalla
El personal de seguridad del Parque Zoobotánico Arruda Câmara intentó impedir la invasión. Foto: Captura de pantalla

Según la policía, la acción habría sido un posible .

El portal VoxPB difundió en su cuenta de un video del incidente registrado por uno de los visitantes que se encontraba en ese momento en el lugar, en el que se observa al hombre bajar por el tronco de un árbol, mientras la leona se va acercando lentamente hacia él y luego lo atrapa cuando llega al piso.

Tras el ataque, el parque informó en un comunicado que cerró de inmediato el servicio al público para garantizar la y permitir la remoción del cuerpo.

Según la policía, la acción habría sido un posible acto de suicidio. Foto: Captura de pantalla
Según la policía, la acción habría sido un posible acto de suicidio. Foto: Captura de pantalla

La administración del parque subrayó que cumple con normas técnicas y estándares de seguridad, y aseguró que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

La institución lamentó profundamente lo ocurrido, expresó solidaridad con la familia de la y anunció que permanecerá cerrada hasta la conclusión de las.

