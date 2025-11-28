Muere Conrado Osorio: esta fue la última publicación del actor en Instagram

El mundo de los espectáculos en Latinoamérica está de luto tras la noticia del lamentable fallecimiento de Conrado Osorio, actor colombiano de cine, teatro y televisión, conocido por sus papeles en telenovelas mexicanas como "La fea más bella".

El actor de 49 años, falleció en Medellín el pasado jueves 27 de noviembre, tras luchar contra un cáncer de colon con metástasis, el cual le fue diagnosticado a mediados de 2023.

La noticia fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jaime Osorio, quien compartió a través de Instagram diversas fotos con un emotivo mensaje para su familiar:

"Te voy a extrañar, per sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano".

Sebastián Rulli, Cecilia Galiano, Otto Sirgo, y Conrado Osorio en el retorno de la obra “P.D. tu gato ha muerto” en 2008 en el Teatro Libanes. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL.

¿Cuál fue la última publicación de Instagram de Conrado Osorio?

La última publicación en Instagram de Conrado Osorio fue hecha el pasado 26 de octubre, prácticamente un mes antes de su deceso.

En ella, Osorio compartió diversas imágenes de su cumpleaños. Se aprecia al actor con un pastel y junto a personas felicitándolo y abrazándolo dentro de un cuarto de hospital.

Conrado Osorio acompañó su post de un mensaje en el que se entiende que el actor ya se encontraba en un estado delicado de salud: "En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad".

La publicación acumula más de 5 mil 760 likes y una variedad de comentarios en los que usuarios e internautas ya han expresado su más sentido pésame y enviado sus mejores deseos.

A través de su cuenta oficial en la plataforma, Osorio contaba con más de 13 mil seguidores y solía compartir sus proyectos profesionales, así como su actualizaciones personales y sobre su diagnóstico y estado de salud.

